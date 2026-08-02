Проучване на CGTN: Световните потребители одобряват „новото трио“ на Китай

/Поглед.инфо/ Според данни на Главното управление на митниците, износът на индустриални роботи от Китай се е увеличил с 18,6% на годишна база през първата половина на 2026 г. Износът на интелигентни бионични роботи надхвърли 10 000 бройки, достигайки до повече от 90 държави и региона по света. Според Националната администрация за медицински продукти, общата стойност на сделките за иновативни лекарства на Китай в чужбина достигна приблизително 110 милиарда щатски долара през първата половина на годината.

В тази връзка, CGTN към Китайската медийна група проведе онлайн проучване сред интернет потребителите от целия свят, в което разгледа тяхното мнение по свързани въпроси. Според 87,2% от участниците предимствата на „произведено в Китай“ вече не се изразяват само в мащаба на производството, а и в способността да се създават продуктови и индустриални стандарти, да се интегрират глобални ресурси и непрекъснато да се извършват технологични подобрения и обновяване. В същото време 90,5% от анкетираните смятат, че постиженията на Китай в областта на интелигентните иновации, представени от „трите нови неща“, са помогнали на повече развиващи се страни да получат достъпни и модерни медицински услуги, базирани на интелигентни и автоматизирани технологии. Според тях това показва, че откритостта и приобщаващото развитие допринасят за бързото укрепване на независимия иновационен потенциал на Китай. Освен това 89,5% от участниците са на мнение, че китайското „ново трио“ ще създаде нови възможности за технологични иновации и модернизация на световната производствена индустрия.

Проучването беше публикувано на платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски език, като в рамките на 24 часа 3339 интернет потребители участваха в гласуването.