Си Дзинпин призовава за ускорено изграждане на здрав Китай

/Поглед.инфо/ В 15-ия брой на теоретичното списание на ККП „Циушъ“, който ще излезе на 1 август, ще бъде публикувана важна статия на Си Дзинпин, генерален секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия със заглавие „Ускоряване на изграждането на здрав Китай“.

В статията се посочва, че изграждането на здрав Китай до 2035 г. е стратегическо решение, взето от Централния комитет. Периодът на 15-ия петгодишен план е ключов за постигането на тази цел, изискващ всеобхватно планиране и ускорено изпълнение。

„Изправени пред все по-разнообразните здравни нужди на хората, ние трябва да се съсредоточим върху работа, която има значително въздействие върху целия здравен сектор, като концентрираме усилията и ресурсите си за непрекъснато постигане на нови резултати. Трябва да подобрим системата на общественото здравеопазване, да изградим висококачествена и ефективна система за медицински услуги, да насърчим интеграцията на традиционната китайска и западната медицина и да разширим предлагането на рехабилитационни медицински сестри и палиативни грижи. Трябва да се застъпваме за здравословен и цивилизован начин на живот и да подобрим допълнително здравната грамотност на цялото население“, се казва в статията.