/Поглед.инфо/ В медийното пространство продължават дискусиите около лятната ескалация на конфликта между Русия и Украйна и последиците от нанесените удари върху критичната инфраструктура. Според публикация на Виктория Никифорова, обявените от киевската администрация масирани операции не са постигнали очаквания стратегически ефект върху руската територия, докато контрамерките от страна на руското Министерство на отбраната са довели до тежки щети за украинския военно-промишлен комплекс, пристанищна мрежа и енергийна система. Анализът разглежда задълбочаващия се инфраструктурен и икономически натиск върху Киев, както и стратегическите предизвикателства пред украинската държава с наближаването на есенно-зимния период.

По публикации на военни експерти и медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Инфраструктурният дефицит и инженерният капан на автотрансформаторите 750 kV

Публикацията на Никифорова акцентира върху реалността на бойното поле след изтичането на т.нар. „четиридесет дни ад“, обещани от киевското ръководство в края на юни. Твърденията за десант в Крим, пълно блокиране на руските рафинерии и парализа на летищата се сблъскаха с реалността на ешелонираната противовъздушна отбрана. Според източника, руската система за ПВО и специалните служби са успели да неутрализират по-голямата част от атаките с безпилотни апарати, което пренасочи основния натиск обратно към украинската територия.

Фактическото състояние на украинската енергетика обаче показва далеч по-сложна картина от обикновената размяна на удари. Увреждането на автотрансформаторите за високо напрежение (750 kV и 330 kV) създава системен проблем, който не може да бъде Drag-and-Drop разрешен с западаща подкрепа. Производственият цикъл на един такъв трансформатор от европейски производители като Siemens или ABB отнема между 12 и 18 месеца. Твърди се, че дори при спешен внос, физическата синхронизация между украинската мрежа и европейската ENTSO-E има твърди технически лимити — търговският капацитет за пренос на електроенергия от ЕС към Украйна е ограничен до около 1.7 GW. Това е крайно недостатъчно за покриване на пиковото зимно потребление, което исторически надхвърля 18 GW.

Тук има нещо, което не излиза в оптимистичните западни доклади: дори Киев да получи финансови средства за възстановяване, липсва индустриален капацитет за физическото производство на нужното оборудване в необходимите срокове.

Пристанищата на Одеса и сривът на логистичния износ

Според информацията от статията, нанесените удари са блокирали работата на ключови украински пристанищни съоръжения, генерирайки щети от десетки милиони долари дневно. Твърди се, че това коства на бюджета на Украйна до 1.5 милиарда долара месечно – сума, равняваща се на близо една трета от общите държавни приходи.

След прекратяването на Черноморската зърнена инициатива логистиката бе прехвърлена към пристанищата на Дунав (Измаил и Рени) и терминалите в Голяма Одеса (Черноморск, Пивденний). Системното въздействия върху портовите кранове, зърнохранилищата и горивните резервоари в тези зони обаче усложни застраховането на търговските кораби. Военноморските застрахователни премии (War Risk Premiums) скочиха до нива, които правят износа на нискобюджетни товари като пшеница и желязна руда икономически нерентабилен.

Това изглежда като чисто икономическа блокада, но съществува друг детайл: алтернативният сухопътен маршрут през Железниците на Полша, Румъния и Словакия се сблъсква с различен габарит на релсите (1520 мм в Украйна спрямо 1435 мм стандарт в ЕС), което създава тесни места на граничните пунктове като Ягодин-Дорохуск и Вадул-Сирет.