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Когато микроскопът открие кръвни клетки там, където трябва да има само вкаменен камък

/Поглед.инфо/ Откриването на органичен материал – от колагенови влакна до остатъци от червени кръвни клетки – в кости на динозаври, датирани на над 65 милиона години, поставя академичната геохронология пред изключително неудобно изпитание. Докато официалните теории се опитват да обяснят феномена чрез консервиращото действие на кръвното желязо, биохимичните граници на протеиновия разпад и физиката на минерализацията показват сериозни пробойни в теорията.

Деж. редактор Александра Докова 7065 прочитания
Когато микроскопът открие кръвни клетки там, където трябва да има само вкаменен камък
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Биохимичната граница, която никой не иска да коментира

Официалната версия за изчезването на мегафауната в края на креда звучи подредено само в учебниците за началното училище. Един астероид пада в района на днешния Юкатан, вдига прах, променя климата и гигантите умират. Оцеляват само онези видове, които по някаква причина са имали късмета да се поберат в тесни екологични ниши. Този сюжет обаче започва да се пропуква в момента, в който чукът на теренния изследовател се удари не просто във вкаменелост, а в еластична биомаса.

През последните десетилетия лаборатории в САЩ и Европа регулярно регистрират данни, които трудно се вписват в стандартната хронологична рамка. Когато в костите на тиранозавър и брахилофозавър бяха открити колагенови протеини, както и структурни фрагменти, напомнящи съдови съединения, научната общност изпадна в състояние на интелектуална мъгла. Причината е простичка и физична: протеиновите вериги са термодинамично нестабилни. Според класическите опити по кинетика на разпада, дори при идеални условия – пълно отсъствие на кислород, абсолютна стерилност и ниска температура – пептидните връзки в колагена се разпадат напълно за период, който се измерва в стотици хиляди, а не в десетки милиони години.

Желязото като универсален спасителен пояс за теориите

За да се спаси геохронологичната скала, бе лансирана хипотезата за хелатиращия ефект на желязото. Според това обяснение, хемоглобинът от разпадащите се червени кръвни клетки отделя железни йони, които действат като формалин, запечатвайки тъканите и предпазвайки ги от микробиологично разграждане. Химически това изглежда донякъде възможно в рамките на контролиран лабораторен експеримент за няколко години.

Но тук геохимията се сблъсква със суровата реалност на геоложкия терен. Задълбочените анализи на палеонтологичните геоложки пластове показват, че фосилните кости не са пребивавали в херметична камера. Те са били подложени на перколация на подземни води, флуктуации в pH на почвата, термична разширяемост и механични деформации на скалните маси. Твърдението, че тънък слой желязо може да блокира ентропията и радиолизата за десетки милиони години, звучи по-скоро като административно решение на проблема, отколкото като физически доказан процес.

Анамалиите в стратиграфията и дълбочината на залегане

Другият неудобен факт е свързан с логистиката на самите разкопки. В редица геоложки формации в Северна Америка скелетите на динозаври се откриват на дълбочина от броени метри в рохкави или полуциментирани пясъчници. По логиката на традиционната стратиграфия, повърхност, изложена на ерозия, вятър и температурни амплитуди в продължение на 65 милиона години, би трябвало да е изтрила или превърнала в прах абсолютно всеки органичен остатък. За сравнение, костният материал от мамути, датиран на едва няколко десетки хиляди години, често се намира в абсолютно същото състояние на минерализация или разпад, както и костите от креда.

Примери за подобни структурни разминавания се срещат и при морските влечуги. Докато сухоземните гиганти би трябвало да са загинали от ударна вълна и последвала глобална засуха, океанската биосфера би следвало да омекоти топлинния шок. Вкаменелостите от ихтиозаври обаче показват същия модел на внезапно запечатване и непълна минерализация, което повдига въпроса дали катастрофалното събитие не е имало съвсем различен характер и динамика.

Опитът да се неглижират тези находки или да се препращат към графата „лабораторно замърсяване“ вече не работи, защото спектрометричните изследвания се извършват от независими екипи в различни точки на света. Проблемът не е в самите кости, а във факта, че признаването на реалната им възраст би разрушило заградения като архивно гробище консенсус за геоложките епохи. А когато фактите започнат да противоречат на геохронологичния модел, научната институция предпочита да модифицира законите на органичната химия, но не и скалата на времето.

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