През първото полугодие морската икономика на Китай отбеляза стабилен растеж

В лабораторията „Лаошан“ в Циндао, провинция Шандун, в момента се извършва настройка на механичния манипулатор на дълбоководния безпилотен подводен апарат с голям товарен капацитет „Уънхай 6000h“, като се правят последни подготовки за предстоящата научноизследователска експедиция в океана. През първото полугодие на тази година максималната дълбочина на потапяне на апарата достигна 6523 метра, като бяха извършени общо 16 потапяния с 100% успеваемост.
През първите шест месеца трите основни показателя за морските кораби в Китай – нови поръчки, завършени кораби и портфейл от поръчки – продължиха да запазват водещата си позиция в световен мащаб.
Производството на морски продукти в страната отбеляза ръст от 4,7% спрямо същия период на миналата година, като това от морска аквакултура се увеличи със 6%.