През първото полугодие морската икономика на Китай отбеляза стабилен растеж

/Поглед.инфо/ Последните данни, публикувани днес от Министерството на природните ресурси, показват, че според предварителните изчисления общата стойност на морското производство в страната през първото полугодие възлиза на 5,5 трилиона юана, което представлява ръст от 5,1% в сравнение със същия период на миналата година и надвишава темпа на растеж на брутния вътрешен продукт.

В лабораторията „Лаошан“ в Циндао, провинция Шандун, в момента се извършва настройка на механичния манипулатор на дълбоководния безпилотен подводен апарат с голям товарен капацитет „Уънхай 6000h“, като се правят последни подготовки за предстоящата научноизследователска експедиция в океана. През първото полугодие на тази година максималната дълбочина на потапяне на апарата достигна 6523 метра, като бяха извършени общо 16 потапяния с 100% успеваемост.

През първите шест месеца трите основни показателя за морските кораби в Китай – нови поръчки, завършени кораби и портфейл от поръчки – продължиха да запазват водещата си позиция в световен мащаб.

Производството на морски продукти в страната отбеляза ръст от 4,7% спрямо същия период на миналата година, като това от морска аквакултура се увеличи със 6%.