/Поглед.инфо/ Американски компании започнаха разполагането на тежко сондажно оборудване в източната част на Гренландия, заобикаляйки мораториума върху добива на фосилни горива. Докато Копенхаген и местните власти в Нуук декларират, че островът не се продава, фактическият контрол върху ресурсите преминава в американски ръце чрез прекупуване на стари лицензи. Ситуацията се усложнява от кадрово прегрупиране в датските медии и геополитическите приоритети на Дания в Източна Европа.

По публикации в чуждестранни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

На полуостров Джеймсън Ленд, разположен на източния бряг на Гренландия, е регистрирано разтоварване на сондажна техника от страна на базираната в САЩ компания Greenland Energy Company. Твърди се, че корпорацията възнамерява да започне пробни сондажи през есента, като за целта използва правна вратичка – изкупуване на лицензи, издадени преди въвеждането на официалния мораториум върху добива на петрол от гренландското правителство през 2021 г.

Правната рамка на Арктическия съвет и Споразумението от Илулисат от 2008 г. задължават крайбрежните държави да спазват екологичните стандарти, но въпросът за заварените права върху концесиите остава сива зона. Датското Министерство на промишлеността и минералните ресурси излезе с официално предупреждение, че всяка логистична операция изисква предварително съгласуване с Копенхаген. От страна на американската компания заявиха, че пропускането на уведомителния режим е техническа грешка, но подготвителните работи на терен не бяха преустановени.

Правната вратичка и ресурсното преразпределение

Историята на арктическите лицензи показва, че голяма част от тях са издадени в периода 2010–2018 г., когато цените на суровините стимулираха проучванията в шелфа. След 2021 г. правителството в Нуук спря издаването на нови разрешителни, позовавайки се на екологични рискове. Изкупуването на вече съществуващи права от чуждестранни субекти обаче разкрива структурна слабост в местното законодателство.

Според информация на датското разследващо издание Danwatch, транспортът на оборудването е извършен без предварително одобрение от Органа за минерални ресурси на Гренландия. Напрежението сред местното население вече е довело до епизодични протести, но икономическият натиск и нуждата от финансова независимост на Нуук от субсидиите на Копенхаген (възлизащи на около 3,9 милиарда датски крони годишно) правят отказа от подобни инвестиции трудно осъществим.

Тук възниква въпросът: доколко Копенхаген разполага с реални лостове за възпиране? От една страна, Външнополитическият акт от 2005 г. дава на Гренландия широка автономност в управлението на природните ресурси. От друга страна, въпросите на отбраната и сигурността остават изключителна компетенция на Дания. Когато ресурсното проучване придобие параметри на стратегическо присъствие, границата между търговска дейност и държавна суверенност се заличава.