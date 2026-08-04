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Политика

Румен Петков и Петър Първанов посетиха Перник заедно с посланика на Иран

/Поглед.инфо/ По покана на заместник-председателя на ПП АБВ Петър Първанов председателят на партията Румен Петков и извънредният и пълномощен посланик на Ислямска република Иран в България Н. Пр. Али Реза Ирваш посетиха Перник.

ПП АБВ 2484 прочитания
Румен Петков и Петър Първанов посетиха Перник заедно с посланика на Иран
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Те разгледаха изложбата „Салвадор Дали – Триумфът на въображението“, представена в Двореца на културата в града. Особено внимание беше отделено на творбите, в които великият художник изразява своите антивоенни послания и тревогата си от разрушителните последици на войната. Сред тях е и прочутата творба „Лицето на войната“, създадена през 1940 г. на фона на Испанската гражданска война и началото на Втората световна война.

Румен Петков, Петър Първанов и посланик Али Реза Ирваш посетиха и Подземния минен музей в Перник, разположен в запазените галерии на първия български рудник „Старите рудници“. Музеят представя историята на въгледобива и значението на минното дело за развитието на града и страната.

В рамките на посещението се състоя открит и откровен разговор за отношенията между България и Иран, тяхната история и възможностите за тяхното развитие. Участниците стигнаха до общото разбиране, че културният обмен е един от най-важните начини за съхраняване и развитие на дружбата между двата народа.

Всички се обединиха около тезата, че културните контакти дават възможност хората да се опознават непосредствено, да преодоляват предразсъдъците и да противодействат на злонамерените и спекулативни коментари, разпространявани от редица анализатори и публични личности.

По време на разговора беше обсъдена и предстоящата през 2027 г. 130-годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Иран. Бяха разгледани възможни инициативи за отбелязване на годишнината, включително събития в областта на културата, изкуството, историята и образованието.


Посещението в Перник потвърди общата воля отношенията между България и Иран да се развиват чрез повече срещи, културни инициативи и преки контакти между двата народа.

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