Румен Петков и Георги Стамболиев представиха пред посланик Митрофанова програма за съвместни българо-руски чествания на Плевенската епопея и Освободителната война през 2027 г.

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев представиха пред Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова, посланик на Руската федерация в България, работна програма за мащабно отбелязване през 2027 г. на юбилейни дати, свързани с Руско-турската освободителна война 1877–1878 г., Плевенската епопея и общата българо-руска историческа памет. На събитията ще бъдат поканени за участие и представители от научните среди на държави, участвали отделно или в състава на руската императорска армия като Румъния, Финландия, Беларус, Полша и др.

Сред основните годишнини са 150 години от Плевенската епопея и Третия щурм на Плевен, 120 години военноисторическо музейно дело, 50 години от откриването на Панорама „Плевенска епопея 1877“ и 50 години от обявяването на Пордим за град.

Основната идея е програмата да бъде реализирана съвместно с руски партньори, като събития да се проведат не само в София, Плевен, Пордим и с. Тотлебен, но и в Москва и Ростов на Дон. Предвиждат се международни научни форуми, културни прояви, обмен на официални делегации и творчески състави, младежки и спортни инициативи, музейни и архивни проекти, както и българо-руски икономически форум.

Сред предложените партньори от руска страна се предвиждат да са Руското историческо общество, Институтът “Европа” към Руската академия на науките, Институтът по славянознание към РАН, Руската православна църква, Централният административен окръг на Москва, представители на Ростов на Дон, както и руски музейни, архивни, културни, спортни и младежки организации.

Специален акцент е поставен върху връзките между Плевен и Ростов на Дон, включително обмен на делегации, културни и младежки инициативи, архивен проект за историята на партньорството между двата града.

Програмата предвижда и самостоятелни инициативи в Москва – възпоменателни прояви, научни срещи, културна програма и събития, посветени на 150-годишнината от Плевенската епопея.

От септември 2026 г. започва работата по сформиране на организационен комитет, който да координира общия календар, партньорствата, международното участие и подготовката на честванията през 2027 г.

Целта е юбилейната година да се превърне в повод за съхранение на историческата памет, почит и признателност към загиналите за освобождението на България войни и основа за реално и дългосрочно българо-руско сътрудничество в науката, културата, образованието, младежкия обмен, спорта и регионалната икономика.