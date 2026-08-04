/Поглед.инфо/ Вторият Отворен диалог „Бъдещето на света. Нова платформа за глобален растеж“, проведен в Москва, очерта контурите на драматична промяна в световната стопанска архитектура. Докладът на Третия Римски център към РАНХиГС, базиран върху 1600 експертни анализа от 100 държави, показва как опитите на Запада за дигитален и финансов монопол се сблъскват с неумолимата логика на децентрализираните технологии и новата икономическа географска реалност.

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Илюзията за дигиталния Паноптикум и крахът на западната хегемония

Архитектурата на досегашното световно стопанство се срива не поради липса на политическа воля на Запад, а поради чисто физическото изчерпване на управляемостта. Когато Алекс Карп, съосновател на технологичния гигант Palantir, издава манифеста си „Технологичната република“, той на практика прави опит да продаде дигитализиран идеологически милитъризъм като спасение за американоцентричния ред. Идеята, че алгоритмите за наблюдение и предиктивен анализ могат да заменят реалните производствени вериги, обаче показва фундаментално разминаване с реалността.

В доклада „Хора, технологии, глобализация: нова координатна система“, подготвен под егидата на Третия Римски център за интердисциплинарна експертиза към РАНХиГС, се формулира коренно различна теза. Новият модел не е централизиран, а мрежов. Опитите да се блокира технологичният трансфер — като например известния американски закон за чиповете (CHIPS Act) — дават обратен резултат. Според редица публикации в азиатски и европейски специализирани издания, пекинските технологични клъстери вече използват собствени литографски системи за производство на микрочипове, което на практика обезсмисля западните износни ограничения.

Алгоритмичен капитализъм срещу пазарните механизми

Изкуственият интелект спира да бъде просто спомагателен инструмент и бързо се превръща в операционна система на световните стопански отношения. Това развитие носи със себе си дълбока структурна трансформация. Традиционният капитализъм, изграден върху пазарното ценообразуване и транзакционните разходи, се измества от алгоритмично управлявани платформи.

Тази промяна крие фундаментални рискове. Разработчиците на големи езикови модели и агентен ИИ признават, че така наречените „черни кутии“ на невронните мрежи натрупват вътрешна грешка, която прави сложните управленски вериги изключително крехки. Въпреки това надпреварата за изчислителен капацитет продължава с бързи темпове. Прогнозите сочат, че пазарът на центрове за данни ще нараства с 14% годишно между 2026 и 2030 г., изисквайки въвеждането в експлоатация на над 100 гигавата нова мощност.