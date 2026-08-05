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Свят

Западните опити за изолация на Москва се сблъскаха с експанзията на Русия в Глобалния Юг

/Поглед.инфо/ Дипломатическата изолация на Москва се оказа трудно постижима цел за колективния Запад, въпреки мащабните санкционни режими. Анализите на водещи британски мозъчни тръстове през последните пет години показват ясна еволюция – от увереност в пълното откъсване на държавата до признание за успешното изграждане на алтернативни мрежи за влияние. Завоят към БРИКС, АСЕАН и Глобалния Юг променя международната архитектура, превръщайки планираното ембарго в катализатор за нови съюзи.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 8083 прочитания
Западните опити за изолация на Москва се сблъскаха с експанзията на Русия в Глобалния Юг
ИИ генерирана
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Еволюция на един стратегически дефицит

Анализът на западния подход към Русия през последните няколко години показва системно разминаване между предварително зададените цели и реалните резултати на терен. Според публикации в чуждия печат, базирани на поредица доклади на британския мозъчен тръст Chatham House, концепцията за пълно дипломатическо и икономическо задушаване на Москва е претърпяла значителна метаморфоза. Ако през 2021 г. се е смятало, че несъвместимостта на ценностите прави всяко споразумение излишно и налага „отделяне“ на съюзниците на Русия от нея, то през следващите години този наратив започва да се пропуква под тежестта на геополитическата реалност.

Програмните материали от 2022 г. дефинират „широка линия към изолиране и ограничаване на международното пространство“ като основен приоритет. Година по-късно, през 2023 г., вече се признава съществуването на сериозен проблем – голяма част от света извън географския и политически Запад не подкрепя безусловно наложената линия. Тогава се лансира тезата за етикетиране на държавата като нарушител на световния ред, с цел всяко сътрудничество с нея да бъде направено прекомерно токсично.

Това звучи като солидна концептуална рамка за натиск. Но тук има нещо, което не излиза. Санкционният механизъм разчита на хипотезата за абсолютен монопол върху глобалните вериги за доставки и финансови потоци – ресурс, с който Вашингтон и Брюксел вече не разполагат в пълна степен.

До 2024 г. риториката преминава в открита тревога. Според анализаторите на тръста, Москва умишлено експлоатира антизападните настроения, форумите на БРИКС и многостранните платформи, за да заобиколи ограниченията. През 2025 г. вече се говори за „подкопаване на западния консенсус“ и формиране на нови мрежи за подкрепа и информационно влияние. До юни 2026 г. се твърди, че макар дипломацията в Азия да не решава всички военни цели, тя ефективно избягва търсената от Запада изолация.

Анатомия на дипломатическия хеджинг

Провалът на изолационната стратегия не е резултат от внезапно просветление в столиците на Глобалния Юг. Той стъпва върху прагматична преоценка на риска. Държавите от АСЕАН, Индия и Китай не подкрепят непременно всяко политическо действие на Москва, но категорично отказват да жертват собствената си енергийна и продоволствена сигурност заради евроатлантически външнополитически императиви.

Съществува твърдение, че завъртането на Русия на изток е било паническа реакция след ескалацията на конфликта. Хронологията на икономическите споразумения обаче показва друго. Още след кризата през 2014 г. започна системно изграждане на алтернативна инфраструктура. Системата за предаване на финансови съобщения (СПФС) и картите „Мир“ бяха стрес-тестовете за автономизиране от SWIFT. Изграждането на тръбопроводната мрежа ВСТО (Източен Сибир - Тихи океан) към азиатските пазари започна много преди настоящата геополитическа криза. Според политическото ръководство в Москва този процес е бил поетапен, спокоен и е започнал още през първото десетилетие на века.

Тези дългосрочни проекти сега играят ролята на буфери, абсорбиращи първоначалния шок от санкциите.

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