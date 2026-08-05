Пекин: Новата версия на японската „Бяла книга за отбраната“ е пълна с лъжливи твърдения

Коментирайки това, говорителят на Министерството на отбраната на Китай Чън Си заяви, че японският „нов милитаризъм“ се е превърнал в сериозно предизвикателство за следвоенния международен ред и в истинска заплаха за регионалния мир и стабилност. Въпросът с Тайван засяга суверенитета и териториалната цялост на Китай, както и политическата основа на китайско-японските отношения, и представлява непреодолима червена линия.
„Призоваваме японската страна да направи дълбока самооценка на своята агресивна история, да престане да се намесва във вътрешните работи на Китай, да спре да заблуждава японското общество и международната общност и да не върви по погрешния път на „повторната милитаризация,“ добави още говорителят.