Според Сю Юнджъ, заместник-изследовател в Института за изследвания на Североизточна Азия към Китайския институт за съвременни международни отношения, новите разузнавателни структури ще бъдат насочени основно към проследяване на стратегическите действия на съседни държави, включително Китай, в подкрепа на външната и военната стратегия на Япония. В Стратегията за национална сигурност на Япония от 2022 г. Китай е определен като „най-голямото стратегическо предизвикателство досега“.
Японската Национална разузнавателна служба е предизвикателство към следвоенния международен ред
/Поглед.инфо/ На 31 юли Япония официално създаде Национална разузнавателна служба, което предизвика широко международно внимание. В същия ден се проведе и първото заседание на Националния разузнавателен съвет, ръководен лично от министър-председателя Санае Такаичи. Японското правителство заяви, че целта е да се координират разузнавателните структури и да се противодейства на предполагаеми шпионски заплахи. Според редица наблюдатели обаче този ход представлява предизвикателство към следвоенния международен ред.
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