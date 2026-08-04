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Митът за златния астероид Психея: Когато медийната треска срещне законите на термодинамиката

/Поглед.инфо/ Идеята за скалисти тела в Слънчевата система, изградени от чисти благородни метали, от години се прокрадва из онлайн форумите и жълтите икономически рубрики, подобно на пиратски кораб около брега: винаги в периферията на сериозната наука, но достатъчно привлекателна за публиката. Според широко разпространените медийни твърдения астероидът Психея 16 съдържа злато и платина на стойност, която би сринала световните финансови пазари. Детайлният преглед на инфрачервената спектроскопия, масата и средната плътност на обекта обаче показва съвсем различна, далеч по-прозаична физическа реалност, в която металургията отстъпва място на порестата силикатно-желязна структура.

Деж. редактор Александра Докова 3053 прочитания
Митът за златния астероид Психея: Когато медийната треска срещне законите на термодинамиката
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Астрофизика срещу жълтия таблоиден кликбейт

Историята с космическия "Елдорадо" е класически пример за това как един научен хипотетичен модел преминава през пресата, губейки по пътя си всеки нюанс на физическата реалност. В продължение на месеци медийните заглавия тръбяха как мисията на НАСА до Психея 16 има за цел да картографира скала, съдържаща достатъчно злато, за да направи всеки човек на Земята милиардер. Източникът на тази градска легенда остава потънал в архитектурата на интернет сензациите — най-вероятно става дума за небрежно умножение на теоретичния обем на тялото по борсовите цени на платиновите метали отпреди десетилетие.

Реалността в архивите на мисията Psyche обаче говори друго. Психея е астероид от клас M с габарити приблизително 240 на 185 на 145 километра. Попаднал в орбита между Марс и Юпитер, той наистина представлява особен интерес за науката, но причината не е скъпоценна руда. Хипотезата на астрофизиците е, че това е оголеното метално ядро на протопланета, разрушена при катастрофални сблъсъци в ранната фаза на Слънчевата система. Когато научната общност говори за метали там, тя има предвид желязо и никел, а не златни кюлчета, чакащи да бъдат транспортирани до Земята.

Термодинамика на първичната диференциация

За да се разбере защо идеята за "златен астероид" е физически нелепа, трябва да се върнем към процеса на първична диференциация на материята в младите планетоиди. Когато протопланетарното тяло се нагрее достатъчно от радиоактивния raspad на изотопи и кинетичната енергия на акрецията, то се разтопява. Настъпва гравитационно разделяне: по-тежките елементи потъват към центъра, образувайки ядро, а по-леките силикати изплуват на повърхността като мантия и кора.

В този разтопен силициево-железен бульон златото и платината са сидерофилни елементи — те имат силно химическо афинитетно влечение към желязото. На практика това означава, че ако в протопланетата е имало злато, то се е разтворило в железния стопив в ниски концентрации и е потънало заедно с него към ядрото. В ядрото обаче не протича вторична фракционна кристализация, която да сепарира златото в чисти жили, както това се случва в земната кора благодарение на хидротермалните флуиди и тектониката на плочите. Поради това благородните метали остават разпределени като отделни атоми в желязо-никеловата матрица — в концентрации, които най-вероятно са съпоставими или дори по-ниски от тези в обикновените железни метеорити.

Физическата плътност като доказателство

Най-сериозната пробойна в теорията за монолитния метален астероид идва от измерванията на неговата плътност. Ако Психея беше плътно тяло от желязо и никел, нейната плътност трябваше да бъде от порядъка на 7,8 грама на кубичен сантиметър. Ако беше от злато, числото щеше да скочи над 19.

Астрономическите наблюдения и масовите изчисления, базирани на гравитационните смущения, които астероидът оказва върху съседни тела, показват съвсем различно число: средната плътност на Психея е около 3,4 грама на кубичен сантиметър. Това е стойност, близка до тази на обикновените силикатни скали на Земята.

Тази разлика в числата поставя изследователите пред два възможни сценария. Първият е, че Психея не е монолитен къс метал, а т.нар. "купчина от развалини" (rubble pile) — силно натрошено тяло с масивна вътрешна порьозност, при което празните пространства между железните блокове съставляват между 30 и 50 процента от общия обем. Вторият сценарий, подкрепен от по-новите спектроскопски данни в инфрачервения диапазон, сочи за наличието на значително количество силикати и свързана вода под формата на хидратирани минерали по повърхността. Това означава, че Психея може изобщо да не е чисто ядро, а смесица от мантия и метал, получена при частично разрушаване на родителското тяло.

Изводи от метеоритния архив

Земната лаборатория разполага с достатъчно физически доказателства, които потвърждават тези изводи. На Земята са намерени хиляди метеорити, като железните съставляват около 5% от всички намерени екземпляри. Анализът на тези фрагменти, които са буквално парчета от разбити астероиди от същия тип, никога не е показвал наличието на златни вени. Те са съставени предимно от камасит и тенит — две железо-никелови фази — с микроскопични включвания на фосфиди, сулфиди и графит.

Разбира се, в тях се откриват следи от платинената група и злато, но те се измерват в части на милион (ppm). За да се добие един грам злато от подобна матрица, би било необходимо промиването и преработката на тонове плътен железен сплав в условията на пълна липса на гравитация и промишлена инфраструктура в открития космос — логистично и икономически нелепо предложение.

Космическата сонда на НАСА, която пътува към астероида, няма да носи минно-добивна оборудване, нито ще измерва стойността на борсовите активи. Неговите магнетометри, гама-спектрометри и неутронни детектори имат за цел да отговорят на фундаменталния въпрос за формирането на Земното ядро. Тъй като не можем да пробием 3000 километра под земната мантия, за да изследваме нашето собствено ядро, астрономите използват Психея като лаборатория на открито.

Сензационните медийни публикации за "космическото злато" са просто страничен продукт от липсата на елементарна научна грамотност. В Сивите планини на астероидния пояс злато няма — има само студена, пореста скала, желязо и истории за инвеститори, които не разбират от физика.

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