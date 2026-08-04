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Календарът на маите през 2012 г.: Как една аритметична замяна бе превърната в медиен истеричен бизнес

/Поглед.инфо/ През декември 2012 г. глобалното медийно пространство претърпя класически епизод на масова хистерия. Магазини, киносалони и издателства монетизираха хипотетичния край на света, базиран на погрешно интерпретирана дата от Дългото броене на маите. В действителност ставаше дума единствено за затварянето на поредния календарен цикъл – събитие, което за самите строители на Тикал и Паленке е имало същата бюрократична и ритуална стойност, каквато за съвременния свят има смяната на хилядолетието.

Деж. редактор Александра Докова 3259 прочитания
Календарът на маите през 2012 г.: Как една аритметична замяна бе превърната в медиен истеричен бизнес
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Анатомия на хронологичната система: Гранит и изчисления вместо пророчества

Когато занаятчиите от класическия период на маите (250–900 г. от н.е.) са изсичали дати върху каменните стели в Тортугеро или Квиригуа, те не са пишели сценарни планове за катастрофични филми. Те са водили счетоводство на времето. Мезоамериканската цивилизация е ползвала няколко застъпващи се системи, базирани на строго математическо натрупване на изминали дни от фиксирана началната точка.

Тази начална точка е зададена астрономически и митологично на 11 август 3114 г. пр.н.е. според пролептичния грегориански календар. Системата, известна като Дългото броене, работи на двадесетична основа със специфично модифициран трети разряд за приближаване до слънчевата година:

  • 1 кин = 1 ден
  • 1 уинал = 20 дни (20 кина)
  • 1 тун = 360 дни (18 уинала)
  • 1 катун = 7200 дни (20 туна, около 19,7 години)
  • 1 бактун = 144 000 дни (20 катуна, около 394 години)

Фундаменталната грешка на съвременните интерпретатори се корени в разбирането за цикличните блокове. Период от 13 бактуна съставлява точно 1 872 000 дни, или приблизително 5125 години. На 21 декември 2012 г. този конкретен гигантски цикъл просто достига своя краен числов маркер: 13.0.0.0.0.

За древния архивар това означава нулиране на брояча и преминаване към следващия период, а не физическо унищожение на материята. Всеки опит да се придаде трагичен оттенък на това число сблъсква изследователя с факта, че в майската космология времето е безкрайна спирала.

Епиграфските доказателства от Тортугеро и Ла Корона

Известни са стотици монументи с надписи на Дългото броене, но само два текста от класическия период съдържат директно споменаване на датата 13.0.0.0.0.

Първият е Стела 6 от археологическия обект Тортугеро в мексиканския щат Табаско. Текстът, ерозирал и частично повреден при изкопните работи през XX век, описва бъдещото събитие през 2012 г. като контекст за посвещаването на местно ритуално съоръжение. В него се споменава слизането или появата на Болон Йокте — божество, свързано с промяната, сътворението и преходните състояния. В епиграфските среди няма нито един превод, който да съдържа глаголи за унищожение, огън или срив на небесния свод. Текстът просто документира, че владетелят B'alam Ajaw е препотвърдил легитимността си, обвързвайки я с бъдещо космическо събитие.

Вторият паметник, открит през 2012 г. в Ла Корона (Гватемала) от екипа на д-р Марчело Кануто, представлява стъпало с йероглифи, изсечено около 696 г. от н.е. Контекстът тук е изцяло политически. Местният владетел е претърпял тежко военно поражение от съседния град-държава Калакмул и е използвал датата 2012 г., за да успокои населението си, че текущата криза е временна в сравнение с мащаба на космическите цикли.

Освен това, паметници като Стела 1 в Ел Перу съдържат дати, които се простират десетки хиляди години в бъдещето. В храма на надписите в Паленке се споменава дата, съответстваща на октомври 4772 г. от н.е., когато ще се празнува годишнина от възкачването на крал Пакал. Ако маите са очаквали край на света през 2012 г., подобни записи в държавните им архиви биха били напълно обезсмислени.

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