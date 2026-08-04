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Ултравиолетовият спектър на Хъбъл улови разпадането на ледена планета около бяло джудже

/Поглед.инфо/ Данните от ултравиолетовия спектрометър на космическия телескоп Хъбъл регистрираха аномална обвивка от изпарени летливи елементи около бяло джудже, разположено на 260 светлинни години от нас. Химическият профил на падащите отломки – включващ азот, въглерод, сяра и над шестдесет процента воден лед – показва пълно гравитационно разкъсване на масивна ледена планета от типа на Плутон. Процесът разкрива точния механизъм, по който дестабилизираните орбитални системи захранват звездните си ядра след приключване на термоядрения им цикъл.

Деж. редактор Александра Докова 2866 прочитания
Ултравиолетовият спектър на Хъбъл улови разпадането на ледена планета около бяло джудже
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Физика на приливния разпад в периферията на умряла система

Когато една звезда с масата на Слънцето изчерпи водородното си гориво и препредаде плазмения си обвивков материал в пространството, оставащо ядро – бялото джудже – компресира полустандартна слънчева маса в обем, съпоставим с този на Земята. Резултатът е повърхностна гравитация, която превръща всеки близък обект в изходен химически материал. Наблюдаваният от Хъбъл обект на 260 светлинни години не прави изключение, но тук интересът на изследователите не е провокиран от самата гравитация, а от специфичния молекуларен състав на поглъщания материал.

Астрофизиката отдавна регистрира скалисти фрагменти – желязо, магнезий, силиций – в атмосферите на замърсени бели джуджета. Този случай обаче показва драстично отклонение от обичайната база данни. Ултравиолетовите спектрографи уловиха силни абсорбционни линии на азот, въглерод, сяра и изключително висок процент кислород. Изчисленията на екипа показват, че близо 64% от масата на разпадащото се тяло е била под формата на воден лед, комбиниран с азотни мразове. Това не е просто астероид или изгубена комета. Химическият подпис съвпада с телата от външните краища на планетарните системи – класически аналог на обектите от Пояса на Кайпер, но с мащаба на планета-джудже като Плутон.

Пробойни в теорията за стабилните орбити след термоядрения край

Стандартните динамични модели дълго време приемаха, че след фазата на червен гигант външните периферии на планетните системи остават сравнително изолирани и стабилни. Процесът на загуба на звездна маса просто разширява орбитите на отдалечените ледени тела. Откритието на Хъбъл обаче разкрива сериозни пробойни в теорията за дългосрочната стабилност. За да може обект с размерите на Плутон да навлезе толкова надълбоко в гравитационния кладенец на бялото джудже, че да надхвърли границата на Рош и да бъде разкъсан от приливните сили, е бил необходим мощен резонансен тласък.

Вероятният сценарий включва гравитационни взаимодействия между оцелели газови гиганти, които пренареждат орбиталните архитектури милиони години след смъртта на централната звезда. При тези тектонични измествания в небесната механика, масивни ледени обекти биват изхвърляни от външния сигурностен пояс и насочвани на ексцентрични траектории към центъра. В хода на падането си, подложени на нарастващ радиационен и гравитационен градиент, тези тела първо губят външните си летливи газове, а след това биват стрити до микроскопичен акреционен диск, който постепенно се утаява върху горещата повърхност на звездата.

Предишни [анализи на спектрографа Cosmic Origins] вече загатнаха за съществуването на подобни процеси, но за първи път разполагаме с толкова чиста спектрална картина на азотен лед извън Слънчевата система. Подробностите от това изследване допълват наличните [изследвания върху термичната еволюция на звездните ядра], показвайки че хидродинамиката на акреция при белите джуджета е далеч по-сложна, отколкото се смяташе в края на миналия век.

Бъдещите инфрачервени измервания и физическият контекст на Слънчевата система

Използването на ултравиолетовия диапазон бе критично, тъй като спектралните отпечатъци на азота и въглерода са практически невидими във видимата светлина срещу блясъка на звездното ядро. За да се сглоби пълният физически модел, изследователите планират пренасочване на инфрачервените инструменти на James Webb към системата. Очакванията са, че инфрачервеният анализ ще улови температурния профил на праховия диск и ще потвърди дали в околността все още съществуват по-едри фрагменти от разпадналото се тяло, които тепърва предстои да бъдат стрити.

Всичко това предоставя суров и лишен от илюзии поглед към нашата собствена далечна перспектива. След около пет милиарда години Слънцето ще премине през абсолютно същия термодинамичен път. Външните планети ще променят баланса си, а обектите в Пояса на Кайпер ще загубят своите стабилни траектории. Всяка потенциална външна цивилизация, насочила ултравиолетов телескоп към остатъка от нашето Слънце, ще разчете в спектъра му същите елементи: азот, въглерод и воден лед, останали от някогашните периферии на Слънчевата система.

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