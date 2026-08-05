Индустрията за изкуствен интелект в Китай надхвърля 1,2 трлн. юана през 2025 г.

Китайската академия за информационни и комуникационни технологии отбеляза, че към юни 2026 г. в Китай са регистрирани над 6 600 компании в областта на ИИ, което представлява 15% от общия брой в света. Страната е разработила цялостна индустриална система, обхващаща основна инфраструктура, модели и рамки, както и приложения, специфични за отделните сектори.
Индустрията е силно концентрирана в няколко региона, като Пекин, Гуандун, Шанхай, Джъдзян и Шандун съставляват повече от 80% от националния обем. Големите модели, агентите и чиповете за изкуствен интелект се развиват бързо, докато продуктите, свързани с изкуствения интелект, се разнообразяват и тяхното приложение се разширява в традиционните индустрии.
Академията ръководи изготвянето на два индустриални стандарта за дефиниране на сектора на изкуствения интелект и идентифициране на компаниите в тази сфера, чиято цел е да се осигурят единни стандарти за индустриалната статистика, изготвянето на политики и бизнес практиките.
Китай ще продължи да развива инициативата си „AI Plus“, за да насърчи широкомащабната и задълбочена интеграция на изкуствения интелект в различни сектори и области на икономиката и обществото.