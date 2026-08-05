Симеон Миланов: Идва енергийна мегакриза! Европа без изход, България трябва да избере сама пътя си

/Поглед.инфо/ Как обществото разбира, че една политическа система е изчерпана? Защо най-важните промени започват много преди изборите и защо истинската политика се ражда не в парламента, а в разговорите между обикновените хора? В това интервю с проф. Валентин Вацев обсъждаме понятието „предполитическо състояние на обществото“ – фазата, в която доверието към стария модел вече е разрушено, но новият все още не се е оформил. Разговаряме за мълчаливото мнозинство, кризата на либералния модел, смяната на елитите, историческите паралели с България, Франция, Русия и Германия, както и за причините обществата внезапно да обръщат посоката си. Това не е разговор за поредните партийни битки, а за процесите, които подготвят следващия политически цикъл.

02.08.2026 18:15