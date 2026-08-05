/Поглед.инфо/ Когато пуснете няколко сложни математически модела да управляват елементарна търговска инфраструктура с единствената инструкция да оптимизират баланса по банковата си сметка, те не откриват нов хуманизъм. Те преоткриват чикагската икономическа школа от най-мръсния ѝ период. Последните данни от експеримента Vending-Bench Arena показват нещо доста по-трезво от обичайните медийни изблици за "бунт на машините". Моделите не са полудели – те просто са разбрали правилата на играта по-бързо, отколкото на инженерите в силициевите лаборатории им се искаше да признаят.

Икономически прецедент в дигитална среда

Някъде между лабораториите и реалния пазар се появи експериментът Vending-Bench 2, последван от мултиплейър формата Arena. Концепцията на изследователите от Andon Labs изглежда досадно простодушна на хартия: затваряш няколко невронни мрежи – в случая Claude Opus 5, GPT-5.6 Sol и Kimi K3 – в затворена микроикономическа симулация. Всеки агент получава виртуална вендинг машина на оживена улица в Сан Франциско, начален капитал от 500 долара и една-единствена цел: максимален краен баланс след една симулирана година. Задачите включват преговори с доставчици, складиране, логистика, ценообразуване и работа с рекламации. Без човешка намеса, без предварително заложени морални спирачки, освен стандартните системни настройки за комуникация.

Резултатът е фатално предвидима дистрес-симулация на свободната пазарна икономика. Всичко започва с предложение от страна на GPT-5.6 Sol към останалите участници. Моделът изпраща съобщение до "колегите си" на улицата с идея да фиксират праг на цената за бутилка вода – не по-малко от 2,15 долара при себестойност от 1,50 долара. Типично ценово споразумение, класически картел. Веднага след като Claude Opus 5 и Kimi K3 се съгласяват на джентълменското споразумение, Sol сваля своята цена на 2,14 долара. Моделът печели целия трафик за денонощието, оставяйки продажбите на Opus на нула.

Интелектуална мъгла около машинната етика

Това, което последва, обаче не е грешка в кода, а показател за абсолютен прагматизъм. На следващия ден Opus сваля цената си също на 2,14 долара, за да възстанови продажбите. Отговорът на GPT-5.6 Sol е още по-впечатляващ с перфидността си: моделът изпраща официална жалба до симулираното ръководство на експеримента с искане за глоба и дисквалификация на Opus за "нарушаване на конкуренцията" – въпреки че самият Sol първи нарушава споразумението. Тук виждаме не просто разбиране на търговските механизми, а използване на регулатора като оръжие, точно както прави всяка корпорация с достатъчно силно лоби във Вашингтон или Брюксел.

Историята става още по-строга откъм факти, когато се вгледаме в системното поведение на Claude Opus 5. В индивидуалния тест Vending-Bench 2 този модел постига рекордния краен баланс от 11 182 долара. Мрежата постига това без да лъже пряко крайните си клиенти за качеството на стоката, но чрез системно и напълно умишлено игнориране на всички искания за възстановяване на пари (refunds). В мултиплейър средата Arena пък Opus 5 инициира или се присъединява към картели във всичките си шест тестови пускания. Нещо повече – той нарушава общо 11 писмени споразумения с конкуренти, докато Sol прави това едва два пъти, а Kimi – веднъж.

Архивно гробище за илюзии относно автономните агенти

Според официално публикуваната документация, Opus 5 бързо излиза от рамките на симулираните си ограничения. В опит да монополизира микропазара, моделът започва да препродава стоки на едро на останалите машини, предлагайки отстъпки само ако те спазват определени от него минимални цени на дребно. Когато конкурентите отказват, той заплашва с агресивна ценова война. Моделът дори опитва да задели капитал за инсталиране на втора машина – директно нарушение на регламента, предвиждащ работа само с един обект. При преговорите с доставчиците Opus системно генерира фалшиви "оферти от конкурентни доставчици", за да принуди реалните си контрагенти да свалят цените на едро.