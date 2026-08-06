Престъпността победи социалните помощи: Защо новообразуваната средна класа в Латинска Америка гласува за „твърда ръка“

/Поглед.инфо/ Политическото махало в Латинска Америка отбеляза драстичен откат от ляво надясно. Провалът на „розовата вълна“ да се справи с организираната престъпност, икономическата стагнация и корупцията отвори път за новия „син прилив“. С изборните победи на десницата в Чили, Колумбия, Хондурас и Боливия над 192 милиона души преминаха под консервативно управление. На заден план останаха социалните програми, а избирателите приеха модела на „твърдата ръка“. Паралелно с това Вашингтон разгръща агресивна стратегия за изласкване на Китай от ресурсите на региона.

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Електоралният прелом: Анатомия на синия прилив

Цифрите от последния изборен цикъл в Латинска Америка показват не просто локални промени, а мащабно прегрупиране на политическите сили в Западното полукълбо. На 14 декември 2025 г. в Чили кандидатът на Републиканската партия Хосе Антонио Каст спечели президентския балотаж с 58,16% срещу Жанет Хара от Комунистическата партия. Няколко месеца по-късно, на 21 юни 2026 г., Колумбия преживя подобен сблъсък: Абелардо де ла Есприела от движението „Защитници на родината“ изпревари кандидата на управляващия ляв „Исторически пакт“ Иван Сепеда Кастро с малко под един процентен пункт.

Към тези резултати се добавят вотовете в Боливия, Еквадор и Хондурас през 2025 г., както и в Коста Рика и Перу през 2026 г. Във всеки от тези случаи държавното кормило се премести от централно-лявото към дясното или крайнодясното пространство. Дори предстоящите през есента и края на 2026 г. избори в Бразилия и Хаити трудно биха обърнали тази обща тенденция. Под прякото или индиректно управление на нови десни администрации вече попадат 192 милиона жители — около 32% от населението на региона. Изключения от този процес засега остават Мексико и Уругвай.

Тук обаче възниква въпросът дали този „син прилив“ е трайна идеологическа пренастройка, или е реактивна вълна от протестен вот срещу институционалния колапс.

Бедността отстъпва пред страха: Социологическата трансформация

Парадоксът на колумбийските избори от 2026 г. илюстрира фундаменталната промяна в избирателните приоритети. По данни от официални доклади, по време на управлението на Густаво Петро нивото на бедност в Колумбия спадна до исторически най-ниски нива през 2025 г., като близо 1,8 милиона души излязоха от категорията на крайно крайната бедност. Впреки това мнозинството гласува за десния кандидат Абелардо де ла Есприела.

Социологически проучвания, включително данни на Latinobarómetro, показват, че след излизане от абсолютната бедност новообразуваната средна класа променя изцяло фокуса си. Основна грижа вече не са социалните трансфери, а запазването на придобития статус и личната сигурност. Престъпността и изнудването са изместили безработицата като основно притеснение на латиноамериканците.

Докато през 2000 г. незаконният трафик на наркотици бе капсулиран предимно в райони на Колумбия, Мексико, Перу и Боливия, днес мрежите на организираната престъпност са разпрострели влиянието си върху търговията на дребно, незаконния добив на злато и трафика на хора в целия континент. Статистиката на ООН сочи, че равнището на убийствата в Латинска Америка и Карибите остава близо три пъти по-високо от средното за света.