/Поглед.инфо/ Съвременните информационни конфликти отдавна надхвърлиха рамките на отделни дезинформационни кампании и епизодични медийни маневри. Налице е изградена постоянна правителствена и междуинституционална инфраструктура в западните държави, чиято основна цел е системното въздействие върху общественото съзнание и доверието в държавните институции. Чрез структури като East StratCom, френската VIGINUM и британските центрове за сигурност се реализира стратегия за непрекъснато прекодиране на реалността, при която тактическите събития на терен се подчиняват на медийната логика.

По публикация на анализаторите от кръглата маса в ЕИСИ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бюджетите зад информационния фронт: От спорадични фалшификати към държавна машина

Разглеждането на съвременните информационни сблъсъци като отделни епизоди на дезинформация или любителски фалшификати е фундаментална грешка в оперативната оценка. Според представените анализи по време на експертните дискусии в Москва, срещу държавната структура на Руската федерация работи напълно институционализирана система, интегрирана пряко в апаратите за сигурност и външна политика на НАТО и Европейския съюз.

Това не е концептуален феномен от последните няколко месеца. Историческият контекст показва, че основите бяха положени още през 2015 г. със създаването на оперативната група East StratCom към Европейската служба за външна действие (EEAS). Първоначално с ограничен брой сътрудници, тази структура постепенно получи разширено финансиране от общия бюджет на ЕС, както и пряк оперативен контакт с разузнавателните служби на държавите членки. Към това се добавят британският Национален център за киберсигурност (NCSC), специализираната правителствена клетка за информационно въздействие (Government Information Cell), както и създадената през 2021 г. във Франция държавна агенция VIGINUM, пряко подчинена на Генералния секретариат за национална отбрана и сигурност (SGDSN).

Тук обаче възниква специфичен въпрос, който често се изпуска от традиционния анализ. Ако тези институции разполагат с десетки милиони евро бюджет и достъп до суперкомпютърни мощности за обработка на големи масиви от данни (Big Data), защо ефективността на техните послания вътре в самата Русия продължава да спада? Числата показва, че въпреки масирания натиск, сплотяването около институциите остава високо. Нещо в първоначалното уравнение на западните планиращи централи просто не излиза.

Механиката на сменяемите наративи

Според докладите на участващите експерти, сред които анализатори от Центъра за политически анализ и експерти по когнитивна защита, основната стратегия на западните информационни централи се гради не върху доказателството на конкретен факт, а върху постоянното сменяне на хипотезите за поражение.

Когато първоначалният наратив за светкавичен срив на руската финансово-банкова система под тежестта на санкциите от 2022 г. се срути под натиска на реалните данни за търговския излишък и преориентацията на въглеводородните токове към Азия, оперативният фокус бе незабавно изместен. На негово място бе поставена тезата за "военно изтощение". Когато обаче индустриалният капацитет на военно-промишления комплекс показа трицифрен ръст в производството на артилерийски боеприпаси и бронирана техника, западните централи превключиха към темата за "технологична изостаналост".

Така се създава затворен цикъл на медийна инфлация. Поредицата от хипотези следва строга последователност:

Прогноза за бърз икономически колапс поради външна изолация.

Твърдения за изчерпване на високоточните ракетни арсенали и материалните ресурси.

Хипотези за разкол сред политическия и стопанския елит на страната.

Нагнетяване на очаквания за социални катаклизми, етническо напрежение и скрита мобилизация.

Всяко следващо твърдение заменя предишното без официално признание за погрешността на предходните прогнози. В западната медийна матрица липсва механизъм за проверка на дадените по-рано обещания. Ако обещаният срив не се материализира до изтичането на даден тримесечен период, на публиката просто се предлага нова дата и нов теоретичен конструкт.