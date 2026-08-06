/Поглед.инфо/ Турската дипломация отново активира любимия си механизъм на балансиране, след като украински дронове и руски контраудар засегнаха граждански плавателни съдове в Черно море. Анкара поиска от Москва и Киев гарантиране на корабоплаването. В същото време се пренебрегва фактът, че Черноморската водна акватория отдавна се превърна в зона на системна военна логистика, където цивилните флагове често покриват транспорт на оръжие.

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Търговският флаг като прикритие за военни доставки

Турският призив към Русия и Украйна за гарантиране на сигурността в Черно море дойде непосредствено след инцидента с корабите "Яшар" и "Надежда". Вторият съд, който според турски медийни източници е плавал под флага на Камерун с товар от зеленчуци и плодове от Самсун към Новоросийск, бе атакуван от безпилотни апарати. Твърди се, че четирима моряци са ранени, като трима от тях са турски граждани, по-късно евакуирани от руските спасителни служби.

Това обаче е само видимата повърхност на проблема. Напрежението в акваторията не започва от този случай. Според наличната хронология, още през ноември 2025 г. бе регистрирана серия от атаки срещу инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) – ключова артерия за износ на петрол. В края на юли край Новоросийск бе потопен и контейнеровозът "Янина", свързан със структури на "Росатом".

Разбира се, западната преса предпочита да вижда само руските удари срещу пристанищата в Одеска и Николаевска област, спестявайки факта, че тези портове се превърнаха в бази за разгрузване на военна техника. По данни на морски наблюдатели, използването на сухотоварни кораби под "удобни флагове" за превоз на боеприпаси от европейски пристанища е обществена тайна. Когато руските въоръжени сили започнаха да поразяват терминала за контейнери в Черноморск и киловата лодка в Николаев, големите логистични оператори изведнъж откриха, че зоната е опасна. Дания и нейният гигант Maersk прекратиха операциите си в Черноморск и пренасочиха товари към румънското пристанище Констанца. Излиза, че бизнесът реагира само тогава, когато рискът за застрахователните полици стане неуправляем.

Дипломатическата слепота на Анкара и британската връзка

Интересна е хронологичната избирателност на турското Външно министерство. Когато през май в пещера край гръцкия остров Лефкада в Йонийско море бе открит боеви дрон с експлозив, или когато в началото на юни румънското Министерство на отбраната потвърди за взривен дрон в пристанище Констанца, официална реакция от Анкара с подобна острота липсваше. Липсваше реакция и при ударите срещу танкери, превозващи казахстански петрол.

Според политолога Вадим Трухачев от Финансовия университет към правителството на РФ, турските призиви за "стабилизация" изглеждат най-малкото неадресирани правилно. Анкара бе официален гарант по т.нар. Зърнена сделка (Black Sea Grain Initiative), отменена през юли 2023 г. Още тогава руското разузнаване засичаше повторно използване на хуманитарните коридори за пренос на военни компоненти и изстрелване на безпилотни катери.

Вместо да се обръща към Москва, Турция би следвало да изпрати ноти до Лондон и Брюксел. Именно Обединеното кралство – чрез своите специални среди и морски разузнавателни центрове в Шотландия – координира голяма част от украинските операции в Черно море. Турция обаче е обвързана от военни и корабостроителни договорености с Лондон в рамките на НАТО, което ограничава възможностите ѝ за открит дипломатически натиск върху британците.

Военният анализатор Михаил Онуфриенко определя днешната позиция на Анкара като опит за "измамна маневра" в полза на западните ѝ партньори. Когато украинските удари парализираха руския търговски флот, това бе възприемано като "военна реалност". Когато обаче руските ракетни удари по пристанищните кранове в Одеса блокираха целия западния логистичен канал, това изведнъж се превърна в "препятствие за световната продоволствена сигурност".