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Европа

Доклад на Европарламента разкрива шестте линии на разкол на Балканите и в постсъветското пространство

/Поглед.инфо/ Новият доклад на Европейския парламент относно т.нар. „хибридна намеса“ в деветте страни от процеса на разширяване на ЕС очертава дълбоката криза в дългосрочната стратегия на Брюксел. Докато Европейската комисия налива милиарди евро в специални планове за растеж за Западните Балкани, Молдова и Украйна, икономическите показатели показва, че кандидат-членките често бележат по-висок темп на растеж от самата еврозона. В същото време опитите за тотално овладяване на вътрешнополитическите процеси в периферията и засиленият административен натиск върху суверенните държави поставят въпроса дали процесът на разширяване не се превръща в прекалено скъп опит за изграждане на геополитически буфер за сметка на европейските данъкоплатци.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 34893 прочитания
Доклад на Европарламента разкрива шестте линии на разкол на Балканите и в постсъветското пространство
ИИ генерирана
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Шестте уязвимости според Брюксел и геополитическата реалност

Публикуваното от Европейския парламент изследване, посветено на предизвикателствата пред деветте страни от втората вълна на разширяването — Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Украйна — се опитва да рамкира целия комплекс от вътрешни проблеми в тези държави през призмата на „външното влияние“. За целта Брюксел въвежда строго дефинирана концепция за „хибридна интервенция“, разграничавайки я от общите понятия за дипломатическо влияние или икономически лостове.

В документа са идентифицирани шест основни вектора на уязвимост: непрозрачно политическо финансиране, информационни операции, институционален обструкционизъм чрез локални елити, енергийна взаимозависимост, кибератаки и проникване в сектора за сигурност. Според авторите на доклада тези елементи се комбинират различно в зависимост от местния контекст.

Тук обаче възниква съществен въпрос. Методологията на изследването залага почти изцяло на концепцията за „много вероятно“ (по формулата, въведена в британската политика през 2018 г.), при която липсата на преки юридически доказателства се замества от аналитични предположения. Когато всяка критична позиция спрямо брюкселската бюрокрация се класифицира като „хибридна операция“, границата между реалните заплахи за сигурността и политическото съперничество се заличава.

Молдова, Грузия и Сърбия: Три модела на отношение спрямо Брюксел

Сравнителният анализ в доклада поставя три конкретни държави в центъра на изследването, за да илюстрира различните степени на интеграция и съпротива спрямо директивите на ЕС.

В Молдова брюкселските аналитици отчитат най-висока степен на съвпадение между целите на местния управляващ елит и тези на Европейската комисия. Кишинев получи значителни финансови инжекции, включително одобрения План за растеж на стойност 1,9 милиарда евро. Въпреки това, разгърнатите там информационни кампании в платформи като TikTok по време на изборните процеси показва, че общественото мнение остава дълбоко разделено относно предаването на суверенни правомощия на външни институции.

Грузия представлява точно противоположният случай в доклада. След като Тбилиси прие закони за прозрачност на чуждото финансиране и защита на традиционните стойности, Европейският съвет официално замрази процеса на присъединяване. Отпуснатите над 120 милиона евро за грузинския граждански сектор и институции бяха блокирани. В Брюксел това се интерпретира като „демократично отстъпление“, докато в Тбилиси се разглежда като опит за защита на държавния суверенитет срещу външен натиск.

Сърбия продължава да поддържа балансирана политика, която в доклада е окачествена като „неясна двупосочна стратегия“. Белград използва икономическите предимства на търговията с ЕС, но категорично отказва да присъедини външната си политика към санкционните режими, запазвайки енергийните си връзки и търговските споразумения с източни партньори.

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