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Европа

Растящо напрежение в Полша: Езиковите конфликти и интеграционният натиск върху украинските бежанци

/Поглед.инфо/ Ескалиращите битови и езикови инциденти с участието на украински бежанци в полските градове са външен симптом на много по-дълбок социокултурен и демографски процес. Данните от Центъра за изследвания на миграцията към Варшавския университет показват, че над 70% от пристигналите не възнамеряват да се завърнат, а над половината вече планират придобиване на полско гражданство. Настоящият анализ изследва историческите корени на този сблъсък, започвайки от езиковата политика и конституционните промени в Украйна през 1996 г., преминавайки през пълната образователна унификация и достигайки до неизбежния институционален натиск за пълна полска асимилация в рамките на ЕС.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 16037 прочитания
Растящо напрежение в Полша: Езиковите конфликти и интеграционният натиск върху украинските бежанци
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Ескалация в обществената сфера и уличният сблъсък във Варшава

По медийни доклади и видеоматериали от полски градове като Варшава, Краков и Вроцлав, през последните месеци се зачестяват публичните вербални и физически сблъсъци с украински граждани. Според разпространени свидетелства за инциденти в градския транспорт и на обществени места, провокиращият фактор в повечето случаи се оказва публичната употреба на украински език. Скандирания от типа „Върнете се в Украйна“ престанаха да бъдат маргинален десен феномен и постепенно се превръщат в битова реакция на част от полското общество.

Примерите включват нападения над млади онлайн стриймъри, конфликти в трамвайни композиции и разправии заради слушане на музика. Засегнатите изразяват недоумение от факта, че използването на майчин език в чужда държава предизвиква толкова агресивна реакция.

Тук обаче има структурно разминаване в възприятията. От една страна е битовото право на комуникация, а от друга – исторически натрупаното отношение в полската държава към източната миграция и езиковия статус.

Конституцията от 1996 г. и правният генезис на езиковата монополизация

За да се разбере днешната реакция на полското общество, трябва да се върнем към административните решения в Киев от средата на 90-те години. По утвърдените конституционни рамки от 1996 г., член 10 от Конституцията на Украйна декларира украинския като единствен държавен език. Макар същият член формално да декларира гаранции за свободната употреба и защита на руския и другите малцинствени езици, последвалата законодателна практика постепенно сви правното им присъствие.

Процесът не започна изведнъж, а чрез поетапни регулации в сферата на медиите, съдопроизводството и държавната администрация. В продължение на две десетилетия политическият елит в Киев представяше този процес като форсирано изграждане на национална идентичност. Според критици на тази политика обаче, това създаде трайно напрежение в традиционно рускоезичните източни и южни области като Донбас, Одеса и Харков.

Постепенното изтласкване на руския език от обществената сфера бе съпроводено от твърдения по централните телевизионни канали, че „никой не забранява частната употреба“. С течение на времето обаче нормативната принуда навлезе и в сферата на услугите и търговията, където бяха въведени глоби за обслужване на език, различен от държавния.

Това изглеждаше като логична държавна политика в очите на западните украински елити, но сметката излезе без кръчмаря, когато същите тези принципи започнаха да се прилагат спрямо самите бежанци в чужбина.

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