Кузман Илиев: Европа води война, която унищожава самата нея! България е следващата жертва!

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с лидера на партия „България може“ Кузман Илиев поставяме най-тежките въпроси пред Европа и България. Действително ли санкциите срещу Русия унищожават повече европейската икономика, отколкото руската? Защо германската индустрия губи позиции, а ЕС продължава същата политика? Какви рискове носят миграцията, демографският срив и енергийната криза? Възможна ли е промяна в Германия и Франция, или европейските елити вече са избрали пътя към конфронтацията? Разговаряме и за България – може ли страната ни да избегне въвличането във война, какви са реалните заплахи пред националната сигурност и какви решения трябва да бъдат взети, ако държавата иска да съхрани своята икономика, енергетика и обществена стабилност.