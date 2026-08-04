Румен Петков и Георги Стамболиев обсъдиха с посланика на Русия честванията на Шипченската епопея и осъдиха медийните лъжи за събитията в храм „Св. Неделя“

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев проведоха среща с извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в България Н. Пр. Елеонора Митрофанова. Основен акцент в разговора бяха предстоящите чествания на боевете при Шипка, които ще се проведат на 21 август. Беше подчертана необходимостта паметта за подвига на българските опълченци и руските войни да бъде съхранявана и предавана на следващите поколения като важна част от българската историческа памет.

По време на срещата беше обсъдена и подготовката на програмата за отбелязване на 150-годишнината от края на Руско-турската освободителна война. Войната завършва с Освобождението на България от османско владичество и води до възстановяването на българската държавност и завръщането на България на политическата карта на Европа.

Румен Петков и Георги Стамболиев изразиха и своето възмущение от разпространените в част от медиите и социалните мрежи неверни и клеветнически твърдения във връзка със събитията в митрополитския катедрален храм „Св. Неделя“ на 2 август 2026 г.

Те заявиха категоричната си подкрепа за официалното становище на Софийската света митрополия, според което светата Литургия не е била прекъсвана. Призивите на Българския патриарх Даниил към присъстващите за тишина и ред са били отправени по време на предхождащото Литургията утринно богослужение заради струпването на множество хора пред чудотворната мироточива Хавайска икона на Божията Майка. След това богослужението е продължило с благоговение и молитвеност.

Участниците в срещата подчертаха, че храмът и богослужението не трябва да бъдат използвани за разпространяване на манипулации, насаждане на разделение и постигане на политически цели.

Румен Петков подчерта значението на достойното и съдържателно отбелязване на историческите годишнини, както и необходимостта честванията да обединят държавните институции, местната власт, обществените и родолюбивите организации.

Участниците в срещата изразиха готовност да продължат диалога и координацията по подготовката на предстоящите възпоменателни инициативи.

Председателят на ПП АБВ Румен Петков и Георги Стамболиев проведоха среща с извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в България Н. Пр. Елеонора Митрофанова.

Основен акцент в разговора бяха предстоящите чествания на боевете при Шипка, които ще се проведат на 21 август. Беше подчертана необходимостта паметта за подвига на българските опълченци и руските войни да бъде съхранявана и предавана на следващите поколения като важна част от българската историческа памет.

По време на срещата беше обсъдена и подготовката на програмата за отбелязване на 150-годишнината от края на Руско-турската освободителна война. Войната завършва с Освобождението на България от османско владичество и води до възстановяването на българската държавност и завръщането на България на политическата карта на Европа.

Румен Петков и Георги Стамболиев изразиха и своето възмущение от разпространените в част от медиите и социалните мрежи неверни и клеветнически твърдения във връзка със събитията в митрополитския катедрален храм „Св. Неделя“ на 2 август 2026 г.

Те заявиха категоричната си подкрепа за официалното становище на Софийската света митрополия, според което светата Литургия не е била прекъсвана. Призивите на Българския патриарх Даниил към присъстващите за тишина и ред са били отправени по време на предхождащото Литургията утринно богослужение заради струпването на множество хора пред чудотворната мироточива Хавайска икона на Божията Майка. След това богослужението е продължило с благоговение и молитвеност.

Участниците в срещата подчертаха, че храмът и богослужението не трябва да бъдат използвани за разпространяване на манипулации, насаждане на разделение и постигане на политически цели.

Румен Петков подчерта значението на достойното и съдържателно отбелязване на историческите годишнини, както и необходимостта честванията да обединят държавните институции, местната власт, обществените и родолюбивите организации.

Участниците в срещата изразиха готовност да продължат диалога и координацията по подготовката на предстоящите възпоменателни инициативи.