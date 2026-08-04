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Украйна

НАБУ и САП разкриха финансова схема за 1,3 милиона долара в украинското Външно министерство

/Поглед.инфо/ Разкриването на организирана престъпна група в украинското Министерство на външните работи от страна на Националната агенция за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура (САП) показва дълбоките системни деформации в дипломатическата служба на страната. По данни на разследващите, бившият държавен секретар Александър Банков и висши дипломати са пренасочвали международна финансова помощ към частна обществена организация. Случаят повдига въпроси за реалния контрол върху чуждестранните субсидии от 2022 година насам, както и за ролята на висшето ръководство на ведомството в разпределянето на кадрови позиции и ресурсни потоци зад граница.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 16623 прочитания
НАБУ и САП разкриха финансова схема за 1,3 милиона долара в украинското Външно министерство
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Анатомия на една дипломатическа схема: Как се отклоняват грантове по време на конфликт

През юли Националната агенция за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП) публично обявиха за разкриването на организирана престъпна мрежа, оглавявана от бивш държавен секретар на Министерството на външните работи. Според официалните съобщения на антикорупционните органи, участниците в схемата са отклонявали финансови средства, предоставени от чуждестранни донори и граждани в началния етап на ескалацията през 2022 година.

Вместо тези ресурси да постъпват в официално създадения специален фонд на МВнР, те са били насочвани към банкови сметки на юридическо лице с нестопанска цел – сдружението „Център за съдействие на международното сътрудничество“. Според материалите по разследването, чрез фалшифицирани писма, споразумения за безвъзмездна помощ с невярно съдържание и последващо използване на т.нар. центрове за конвертиране (фирми за осребряване), от институцията са били присвоени най-малко 1,3 милиона долара.

Тук обаче възниква съществен въпрос относно реалния обем на щетите. Числата, посочени от НАБУ, обхващат единствено документираните епизоди около фигурата на бившия държавен секретар Александър Банков, който бе освободен от длъжност през 2024 година. Извън процесуалните рамки остава въпросът дали разкриването на схемата е резултат от антикорупционен мониторинг, или е следствие от загубата на административен ресурс след кадровата рокада във ведомството.

Участието на ключови фигури от административния апарат – включително бившия ръководител на секретариата на държавния секретар (понастоящем заемащ пост в Постоянното представителство на Украйна към международните организации в Женева) и съветник на бившия външен министър Дмитро Кулеба – превръща този случай от битов финансов инцидент в институционален проблем.

Кадровият монопол и контролът върху валутните потоци

За да се разбере как е била възможна подобна конструкция, трябва да се анализира самата функция на държавния секретар в украинската бюрократична система. За разлика от политическата фигура на министъра, държавният секретар контролира администрацията, административно-стопанските разходи и най-вече – кадровия състав. Александър Банков, преминал през цялата йерархична стълбица от аташе през 2000-те години до посланик в Румъния и впоследствие държавен секретар в продължение на повече от пет години, е разполагал с пряка власт върху оперативната дейност на министерството.

Всички назначения, дипломатически рангове, задгранични мандати и тяхното удължаване са преминавали през неговия подпис. По данни от дипломатически източници, практиката на неофициални отчисления за получаване на апетитни позиции зад граница съществува в украинската дипломатическа система още от 90-те години, когато от кандидатстващите за задграничен мандат се е изисквала "доброволна вноска" в размер на няколко месечни валутни заплати.

Тази административна вертикала създава среда, в която контролът върху постъпващите средства зад граница се превръща в зона на сива икономика. През 2022 г. украинските дипломатически мисии в редица западни държави се превърнаха в първични пунктове за събиране на хуманитарни и финансови дарения. Липсата на единен, строг механизъм за одит в първите месеци на кризата позволи значителни суми в брой, банкови преводи и чекове да бъдат отчитани с голяма степен на условност.

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