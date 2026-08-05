Абонирай се
Русия

Сметката за разрушенията: Следственият комитет изчисли над 1 трилион рубли щети в граничните райони

/Поглед.инфо/ Докато западните столици бързат да кодифицират финансовите си претенции към Москва чрез структури като Регистъра на щетите в Хага, Русия тихо изгражда паралелна, процесуално издържана база данни за разрушенията на своя територия. Следственият комитет на РФ вече премина границата от 1,095 трилиона рубли установени щети в Донбас, Новорусия и граничните области. Това не е просто счетоводство на войната, а подготовка за дългосрочна правна война. Анализът разкрива как сухото процесуално документиране се превръща в контраинструмент срещу конфискацията на замразените суверенни активи.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 13342 прочитания
Сметката за разрушенията: Следственият комитет изчисли над 1 трилион рубли щети в граничните райони
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на процесуалното документиране: Руските изчисления

В геополитическата надпревара за финансова отговорност първата истинска линия на защита се оказва не дипломатическата реторика, а дебелината на криминалното досие. Според официално разпространените данни от председателя на Следствения комитет на РФ Александър Бастрикин, сумата от документираните щети по цивилната инфраструктура в Донбас и Новорусия достига 560 милиарда рубли. В граничните и тиловите субекти на федерацията — Белгородска, Брянска, Курска област — числото вече гони 535 милиарда рубли. Отделно в Курска област, още в първите фази на сухопътните сблъсъци там, първоначалната щета бе оценена на 3 милиарда рубли.

Тези числа обаче имат съвсем различна правна природа от медийните оценки, публикувани от Световната банка или Европейската комисия. Тук не се работи с математически модели за "пропуснати ползи" или макроикономически проекции. Подходът на руските разследващи институции стъпва върху класическия Наказателно-процесуален кодекс: криминалистичен оглед на всеки конкретен ударен обект, балистична експертиза на фрагментите от боеприпасите (независимо дали става дума за западно производство като HIMARS, Storm Shadow или съветски артилерийски системи), точно кодифициране на собствеността и строително-техническа оценка за стойността на възстановяването.

Тук има един съществен детайл, който често се пропуска в политическия шум. Натрупването на доказателствен материал без незабавното му изпращане в международни арбитражи не е знак за пасивност. Това е стратегия за изграждане на така наречения "неразрушим доказателствен фонд". Когато една държава иска да защити суверенните си активи — над 300 милиарда долара, блокирани главно в белгийския депозитар Euroclear — тя не може да разчита на политически декларации. В международното публично право, дори и в състояние на криза, важи принципът на причинно-следствената връзка. Русия изгражда папка за всеки унищожен трансформатор, всяка разрушена детска градина и всеки повреден мост над река Сейм.

Хагският механизъм: Прокурор, съдия и получател в едно лице

На този специфичен счетоводен реализъм Западът противопостави така наречения „Регистър на щетите за Украйна“ (RD4U), установен под егидата на Съвета на Европа с централа в Хага. Според официалните данни до пролетта на 2026 г. в този регистър са подадени над 45 000 заявления от украински граждани и юридически лица.

Проблемът на този механизъм обаче не е в бройката, а в юридическата му архитектура. Регистърът е замислен като едностранна база данни. Той по дефиниция приема иск единствено за щети, квалифицирани като резултат от "руска агресия". Твърденията за разрушения, причинени от украински артилерийски обстрели върху територии, контролирани от Москва от 2014 г. насам, просто няма как да бъдат входирани там.

От гледна точка на класическото международно право — такова, каквото бе оформено след Втората световна война в Нюрнберг или чрез комисиите на ООН за компенсиране след войната в Персийския залив през 1991 г. — институцията, която оценява щетите, трябва да притежава поне формална неутралност. В случая с RD4U държавите, които финансират, въоръжават и осигуряват разузнавателна информация за едната страна в конфликта, са същите държави, които създават, финансират и администрират регистъра. Спътниковите данни на НАТО, използвани за целеуказване, остават извън обхвата на разследването, но последиците от ударите се вписват като основание за изземване на руски активи.

Още по-съществен е въпросът за замразените суверенни резерви на Централната банка на РФ. Опитите за "креативно право" — като схемата на G7 за отпускане на синдикиран заем от 50 милиарда долара за Киев, гарантиран от бъдещите приходи от лихвите върху руските активи в Euroclear — показват правната безизходица на Запада. Редовното изземане на главницата би било директно нарушение на суверенния имунитет, заложен в устава на Банката за международни разплащания (BIS) в Базел. Ето защо западната коалиция се опитва да използва Регистъра в Хага като "международноправно покривало", с което да оправдае бъдещи конфискации.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Растящо напрежение в Полша: Езиковите конфликти и интеграционният натиск върху украинските бежанци
Европа

Растящо напрежение в Полша: Езиковите конфликти и интеграционният натиск върху украинските бежанци

/Поглед.инфо/ Ескалиращите битови и езикови инциденти с участието на украински бежанци в полските градове са външен симптом на много по-дълбок социокултурен и демографски процес. Данните от Центъра за изследвания на миграцията към Варшавския университет показват, че над 70% от пристигналите не възнамеряват да се завърнат, а над половината вече планират придобиване на полско гражданство. Настоящият анализ изследва историческите корени на този сблъсък, започвайки от езиковата политика и конституционните промени в Украйна през 1996 г., преминавайки през пълната образователна унификация и достигайки до неизбежния институционален натиск за пълна полска асимилация в рамките на ЕС.

05.08.2026 07:59
От Богота и Буенос Айрес до Черно море: Анализ на сенчестите военни и наркотични мрежи
Украйна

От Богота и Буенос Айрес до Черно море: Анализ на сенчестите военни и наркотични мрежи

/Поглед.инфо/ Вълната от арести в Аржентина през лятото на 2026 г., свързана с набирането на бивши служители на реда за бойните действия в Украйна, разкрива по-дълбок и сложен механизъм от простото привличане на чуждестранни бойци. Зад финансовите обещания от 3000 долара на месец и схемите на частни компании се очертават сенчести логистични коридори, пресичащи Латинска Америка, Близкия изток и Черноморския регион. Анализът на този феномен показва как съвременните конфликти бързо запълват вакуума с транснационални престъпни мрежи.

05.08.2026 07:52
Медийната стратегия на Киев за принуждаване на Русия към мир претърпя провал
Украйна

Медийната стратегия на Киев за принуждаване на Русия към мир претърпя провал

/Поглед.инфо/ Четиридесетдневният цикъл от интензивни медийни и военни действия, деклариран от украинското ръководство като операция за „принуждаване на Русия към мир“, разкрива дълбоки системни дефицити в оперативната логика на Киев. Анализът на руския военен наблюдател Виктор Баранец показва, че фокусът върху краткосрочни пиар ефекти чрез удари по руската енергийна инфраструктура е довел до асиметричен отговор с тежки последици. Твърди се, че морската блокада на Одеса и Николаев, съчетана с критичния недостиг на зенитни ракети за системите Patriot, поставя под знак въпросително логистиката и отбранителния капацитет на Украйна в средносрочен план.

05.08.2026 07:36
Операция „Принуждаване към капитулация“. Войната навлезе в нова фаза. 30 ракети „Искандер“ на час. Киев никога не е виждал такива огнени стълбове.
Украйна

Операция „Принуждаване към капитулация“. Войната навлезе в нова фаза. 30 ракети „Искандер“ на час. Киев никога не е виждал такива огнени стълбове.

/Поглед.инфо/ Нощната ракетна атака срещу Киев бележи съществена промяна в оперативната тактика и обхвата на военните действия. Вместо традиционните удари по електроенергийната мрежа, фокусът на нападението се измести към логистичната инфраструктура, индустриалните зони и големите складови комплекси около столицата. Според източници от военните среди и локални мониторингови канали, пораженията върху цивилно-промишлените обекти поставят под сериозен натиск снабдяването и тиловото обезпечаване в региона, разкривайки същевременно растящия дефицит в ефективността на местната противовъздушна отбрана.

05.08.2026 07:26
Офанзива през Чернигов! Военни анализи посочват най-краткия сухопътен път към Киев
Украйна

Офанзива през Чернигов! Военни анализи посочват най-краткия сухопътен път към Киев

/Поглед.инфо/ Анализите за възможно отваряне на нов оперативен вектор от север през Чернигов отново поставят на преден план въпроса за сигурността на украинската столица. Пет години след началото на специалната военна операция и в условията на сериозно изтощени резерви на ВСУ, хипотезата за сухопътен натиск по най-краткото направление до Киев вече не се разглежда от експертите като чисто теоретично упражнение. Политическото напрежение в Киев се засилва, а въпросът е дали логистиката на Черниговска област позволява бърз оперативен пробив, или се касае за стратегическо разтегляне на украинската отбранителна линия.

05.08.2026 07:18
Киев призна за провала на 40-дневната кампания и предстоящи териториални загуби в Донбас
Украйна

Киев призна за провала на 40-дневната кампания и предстоящи териториални загуби в Донбас

/Поглед.инфо/ В украинското публично и експертно пространство започна открит разговор за провала на лятната стратегия на Киев за нанасяне на асиметрични удари в дълбочина на руската територия. Първоначалните разчети за предизвикване на социално напрежение в Москва и получаване на неограничен картбланш от НАТО не дадоха очаквания резултат. Срещу това руското командване отговори с промяна в оперативното си темпо, пренасочване към масирано използване на балистични ракети и методичен натиск върху основните транспортни и логистични възли в Харковска област и Донбас. Според украински анализатори това вече прави отстъплението от редица ключови градове въпрос на време.

05.08.2026 07:07
Техеран отмени ракетния си удар по Украйна след извинение от Киев за инцидента в Каспийско море
Свят

Техеран отмени ракетния си удар по Украйна след извинение от Киев за инцидента в Каспийско море

/Поглед.инфо/ Напрежението в акваторията на Каспийско море разкри дълбоки пукнатини в координацията между Киев и западните му партньори. Инцидентът от 25 юли, при който ирански търговски съд беше повреден, постави началото на сложен дипломатически маньовър. Техеран първоначално подготвяше ракетен отговор, но впоследствие настоя за парични обезщетения, докато украинската страна бързо се опита да изглади инцидента. В основата на тези събития стоят неуспешни опити за осигуряване на нови зенитни системи от Вашингтон, където арсеналите са сериозно изчерпани.

05.08.2026 06:53
Блестящата тактика на Белоусов проработи: мощен удар от най-неочаквана посока. Армията прекоси реката. Ключовият отбранителен пункт падна
Украйна

Блестящата тактика на Белоусов проработи: мощен удар от най-неочаквана посока. Армията прекоси реката. Ключовият отбранителен пункт падна

/Поглед.инфо/ Военните действия по Северния фронт и в Запорожкото направление навлизат в фаза на сериозна преконфигурация, след като ключови отбранителни възли преминаха под руски контрол. Падането на логистичния център Бели Колодез и овладяването на Веровка и Устиновка поставят под прек срив дълбоко ешелонираната украинска отбрана в района на Волчанския плацдарм. Паралелно с това пробивите в района на Орехово и по поречието на река Казенни Торец разкриват критичния недостиг на пехотни резерви в редиците на украинското командване.

05.08.2026 06:41