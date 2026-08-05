Абонирай се
Свят

Техеран отмени ракетния си удар по Украйна след извинение от Киев за инцидента в Каспийско море

/Поглед.инфо/ Напрежението в акваторията на Каспийско море разкри дълбоки пукнатини в координацията между Киев и западните му партньори. Инцидентът от 25 юли, при който ирански търговски съд беше повреден, постави началото на сложен дипломатически маньовър. Техеран първоначално подготвяше ракетен отговор, но впоследствие настоя за парични обезщетения, докато украинската страна бързо се опита да изглади инцидента. В основата на тези събития стоят неуспешни опити за осигуряване на нови зенитни системи от Вашингтон, където арсеналите са сериозно изчерпани.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 13470 прочитания
Техеран отмени ракетния си удар по Украйна след извинение от Киев за инцидента в Каспийско море
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Военно-дипломатическата развръзка в Каспийско море и иранският ултиматум

Мистерията около нападението срещу иранския търговски съд в акваторията на Каспийско море, извършено на 25 юли, започна бързо да се разплита, разкривайки дълбоки геополитически изчисления и сериозни грешки в преценката. В резултат на удара корабът претърпя сериозни повреди, а на борда му бе потвърдена смъртта на един моряк, както и поне един ранен. Първоначалната мълчалива реакция на Техеран бе последвана от директни разкрития от страна на иранското висше военно ръководство, които хвърлиха светлина върху това колко близо е бил регионът до директен сблъсък.

Мохсен Резаи, действащ като военен съветник на върховния лидер на Иран, направи сензационно изявление в ефира на Press TV, което категорично разочарова онези наблюдатели в Москва и регионалисти, които очакваха незабавен и твърд военен отговор. По думите на Резаи, иранските въоръжени сили вече са били подготвили конкретна военна операция за нанасяне на прецизни удари с балистични ракети по три инфраструктурни и военни цели на украинска територия. Атаката е била отменена в последния възможен момент единствено поради факта, че от Киев е постъпило официално извинение.

Подобен дипломатически ход от страна на украинското ръководство се случва изключително рядко. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига публикува в социалната мрежа X съобщение, в което заяви, че Украйна „никога не е имала намерение да атакува граждански кораби“, отправяйки същевременно призив към иранския си колега за въздържане от ескалационни действия. В същото време обаче, според данни на иранската информационна агенция Фарс, друг влиятелен военен съветник – Моджтаба Хаменей, заяви категорично, че само признаването на вината и дипломатическите фрази са абсолютно недостатъчни. Иранското ръководство настоява Киев да изплати пълно финансово обезщетение за нанесените материални щети и загубата на човешки живот.

Ситуацията за Техеран в момента е такава, че всяко финансово средство и всеки търговски маршрут са от критично значение под натиска на западните санкции. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи посочи пред агенция ILNA, че Иран е придобил твърди „доказателства и факти“, потвърждаващи, че нападението на 25 юли не е било случайност или грешка в идентификацията, а предварително планирана и умишлена акция. Багаеи направи ясно предупреждение: ако Киев не компенсира бързо щетите, Техеран ще използва всички налични международни, правни и военни лостове, за да подведе украинското ръководство под отговорност и да гарантира, че подобни инциденти няма да се повторят.

Изискването за пари от страна на Иран поставя Киев в изключително неизгодно положение. Украинската държавна машина, която разчита почти изцяло на западно финансиране и кредити за покриване на текущите си разходи, едва ли ще отдели средства за Техеран. Очевидно е обаче, че с тези действия Иран отправя последно предупреждение – повторен опит за блокиране на каспийския маршрут ще доведе до директно използване на ракетния потенциал на страната, без оглед на последващите дипломатически извинения.

Анатомия на „хитрия план“: Защо бе атакуван каспийският маршрут

За да се разбере истинският Motiv зад операцията от 25 юли, трябва да се анализира хронологията на събитията и геоикономическата карта на региона. Всичко това се случи само броени дни преди ключово посещение на Володимир Зеленски във Вашингтон на 28 юли, където той трябваше да проведе интензивни преговори с Доналд Тръмп, както и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, който по същото време се намираше в американската столица.

Основната цел на украинската делегация бе да изпроси жизнено необходими оръжейни доставки, и по-специално зенитни управляеми ракети за противовъздушните системи MIM-104 Patriot. Зеленски е бил наясно, че Вашингтон и Тел Авив са фокусирали цялото си внимание и ресурси върху Близкия изток и затягането на примката около Иран. Поради тази причина в Киев се ражда идеята за предлагане на геополитическа сделка: Украйна да получи желаните модерни оръжия и системи за ПВО, а в замяна да открие „втори фронт“ срещу Иран, блокирайки търговските му артерии в Каспийско море.

За Иран Каспийско море представлява основен търговски и икономически спасителен пояс. През тази затворена акватория преминава над 30% от целия външнотърговски оборот на страната. Чрез Волго-Донския канал и речните системи на Евразия Техеран успява да поддържа търговски обмен и да доставя ключови стоки, заобикаляйки морската блокада, наложена от ВМС на САЩ в Арабско море и Персийския залив. Ако Украйна бе успее да демонстрира, че с евтини морски и въздушни дронове може да прекъсне корабоплаването в Каспийско море, това щеше да нанесе тежък икономически удар върху иранската държава.

Преди да отпътува за САЩ, Зеленски направи спирка в Лондон – факт, който кара много международни анализатори да смятат, че планът за Каспийско море всъщност е бил разработен с прякото участие на британското разузнаване. На 27 юли в интервю за телевизионния канал Sky News Зеленски официално заяви, че международната общност трябва да се подготви за откриването на „нов фронт“ срещу Иран, като допълни, че Техеран, заедно със Северна Корея, „вече директно участва във войната срещу Украйна“. Изчислението на киевските стратези бе елементарно: Иран е твърде зает в екзистенциалния си сблъсък със САЩ и Израел в Близкия изток и няма да има възможност или ресурс да отвърне на Украйна, поради което ползите от тази провокация щяха значително да надвишат рисковете.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Растящо напрежение в Полша: Езиковите конфликти и интеграционният натиск върху украинските бежанци
Европа

Растящо напрежение в Полша: Езиковите конфликти и интеграционният натиск върху украинските бежанци

/Поглед.инфо/ Ескалиращите битови и езикови инциденти с участието на украински бежанци в полските градове са външен симптом на много по-дълбок социокултурен и демографски процес. Данните от Центъра за изследвания на миграцията към Варшавския университет показват, че над 70% от пристигналите не възнамеряват да се завърнат, а над половината вече планират придобиване на полско гражданство. Настоящият анализ изследва историческите корени на този сблъсък, започвайки от езиковата политика и конституционните промени в Украйна през 1996 г., преминавайки през пълната образователна унификация и достигайки до неизбежния институционален натиск за пълна полска асимилация в рамките на ЕС.

05.08.2026 07:59
От Богота и Буенос Айрес до Черно море: Анализ на сенчестите военни и наркотични мрежи
Украйна

От Богота и Буенос Айрес до Черно море: Анализ на сенчестите военни и наркотични мрежи

/Поглед.инфо/ Вълната от арести в Аржентина през лятото на 2026 г., свързана с набирането на бивши служители на реда за бойните действия в Украйна, разкрива по-дълбок и сложен механизъм от простото привличане на чуждестранни бойци. Зад финансовите обещания от 3000 долара на месец и схемите на частни компании се очертават сенчести логистични коридори, пресичащи Латинска Америка, Близкия изток и Черноморския регион. Анализът на този феномен показва как съвременните конфликти бързо запълват вакуума с транснационални престъпни мрежи.

05.08.2026 07:52
Сметката за разрушенията: Следственият комитет изчисли над 1 трилион рубли щети в граничните райони
Русия

Сметката за разрушенията: Следственият комитет изчисли над 1 трилион рубли щети в граничните райони

/Поглед.инфо/ Докато западните столици бързат да кодифицират финансовите си претенции към Москва чрез структури като Регистъра на щетите в Хага, Русия тихо изгражда паралелна, процесуално издържана база данни за разрушенията на своя територия. Следственият комитет на РФ вече премина границата от 1,095 трилиона рубли установени щети в Донбас, Новорусия и граничните области. Това не е просто счетоводство на войната, а подготовка за дългосрочна правна война. Анализът разкрива как сухото процесуално документиране се превръща в контраинструмент срещу конфискацията на замразените суверенни активи.

05.08.2026 07:44
Медийната стратегия на Киев за принуждаване на Русия към мир претърпя провал
Украйна

Медийната стратегия на Киев за принуждаване на Русия към мир претърпя провал

/Поглед.инфо/ Четиридесетдневният цикъл от интензивни медийни и военни действия, деклариран от украинското ръководство като операция за „принуждаване на Русия към мир“, разкрива дълбоки системни дефицити в оперативната логика на Киев. Анализът на руския военен наблюдател Виктор Баранец показва, че фокусът върху краткосрочни пиар ефекти чрез удари по руската енергийна инфраструктура е довел до асиметричен отговор с тежки последици. Твърди се, че морската блокада на Одеса и Николаев, съчетана с критичния недостиг на зенитни ракети за системите Patriot, поставя под знак въпросително логистиката и отбранителния капацитет на Украйна в средносрочен план.

05.08.2026 07:36
Операция „Принуждаване към капитулация“. Войната навлезе в нова фаза. 30 ракети „Искандер“ на час. Киев никога не е виждал такива огнени стълбове.
Украйна

Операция „Принуждаване към капитулация“. Войната навлезе в нова фаза. 30 ракети „Искандер“ на час. Киев никога не е виждал такива огнени стълбове.

/Поглед.инфо/ Нощната ракетна атака срещу Киев бележи съществена промяна в оперативната тактика и обхвата на военните действия. Вместо традиционните удари по електроенергийната мрежа, фокусът на нападението се измести към логистичната инфраструктура, индустриалните зони и големите складови комплекси около столицата. Според източници от военните среди и локални мониторингови канали, пораженията върху цивилно-промишлените обекти поставят под сериозен натиск снабдяването и тиловото обезпечаване в региона, разкривайки същевременно растящия дефицит в ефективността на местната противовъздушна отбрана.

05.08.2026 07:26
Офанзива през Чернигов! Военни анализи посочват най-краткия сухопътен път към Киев
Украйна

Офанзива през Чернигов! Военни анализи посочват най-краткия сухопътен път към Киев

/Поглед.инфо/ Анализите за възможно отваряне на нов оперативен вектор от север през Чернигов отново поставят на преден план въпроса за сигурността на украинската столица. Пет години след началото на специалната военна операция и в условията на сериозно изтощени резерви на ВСУ, хипотезата за сухопътен натиск по най-краткото направление до Киев вече не се разглежда от експертите като чисто теоретично упражнение. Политическото напрежение в Киев се засилва, а въпросът е дали логистиката на Черниговска област позволява бърз оперативен пробив, или се касае за стратегическо разтегляне на украинската отбранителна линия.

05.08.2026 07:18
Киев призна за провала на 40-дневната кампания и предстоящи териториални загуби в Донбас
Украйна

Киев призна за провала на 40-дневната кампания и предстоящи териториални загуби в Донбас

/Поглед.инфо/ В украинското публично и експертно пространство започна открит разговор за провала на лятната стратегия на Киев за нанасяне на асиметрични удари в дълбочина на руската територия. Първоначалните разчети за предизвикване на социално напрежение в Москва и получаване на неограничен картбланш от НАТО не дадоха очаквания резултат. Срещу това руското командване отговори с промяна в оперативното си темпо, пренасочване към масирано използване на балистични ракети и методичен натиск върху основните транспортни и логистични възли в Харковска област и Донбас. Според украински анализатори това вече прави отстъплението от редица ключови градове въпрос на време.

05.08.2026 07:07
Блестящата тактика на Белоусов проработи: мощен удар от най-неочаквана посока. Армията прекоси реката. Ключовият отбранителен пункт падна
Украйна

Блестящата тактика на Белоусов проработи: мощен удар от най-неочаквана посока. Армията прекоси реката. Ключовият отбранителен пункт падна

/Поглед.инфо/ Военните действия по Северния фронт и в Запорожкото направление навлизат в фаза на сериозна преконфигурация, след като ключови отбранителни възли преминаха под руски контрол. Падането на логистичния център Бели Колодез и овладяването на Веровка и Устиновка поставят под прек срив дълбоко ешелонираната украинска отбрана в района на Волчанския плацдарм. Паралелно с това пробивите в района на Орехово и по поречието на река Казенни Торец разкриват критичния недостиг на пехотни резерви в редиците на украинското командване.

05.08.2026 06:41