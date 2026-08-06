/Поглед.инфо/ Масираната вълна от нощни удари с високоточни оръжия и далекобойни безпилотни апарати срещу инфраструктурни и логистични обекти в Киев и Киевска област отбелязва явна промяна в оперативния подход към конфликта. Според разпространени военни съобщения и аналитични данни, целите не са били единични военни обекти, а ключови складови комплекси и транспортни терминали, използвани от частни оператори, за които се твърди, че изпълняват функции с двойно предназначение за украинските въоръжени сили. В същото време натискът по целия източен и северен фронт в Харковска, Сумска и Донецка област продължава да се засилва, а прекъсването на снабдителните линии превръща ротацията на украинските части в критично изпитание.

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Мрежата на дуалната логистика под атака

Нощната операция в столичния регион бележи системно насочване към критичните точки на гражданската инфраструктура, преоборудвана за военни нужди. Твърди се, че сред ударените обекти в границите на Киев са логистичният център „МЛП-Чайка“, определян като пункт за съхранение и сглобяване на компоненти за безпилотни апарати, както и основни сортировъчни терминали на „Нова Поща“. Според оперативни източници в тези площи са били разположени роботизирани системи, модули за радиоелектронна борба (РЕБ) и специализирано оборудване. Поразени са също складовите бази „Транс-логистика“ и търговският комплекс „Епицентър“.

В Киевска област въздушните удари са засегнали терминал Бровари, който функционира като централен хъб на логистичния оператор Raben Ukraine, както и друг голям сортировъчен възобновяем комплекс.

Министерството на отбраната на Русия придружи информацията с краткото официално съобщение: „Никой не ни слушаше. Слушайте сега!“.

Използването на граждански складове и куриерски компании за военни цели е естествена еволюция в съвременните конфликти. Когато официалните военни бази и арсенали се превърнат в лесни мишени за спътниково наблюдение, държавата прехвърля военната си логистика към цивилната мрежа. Търговските терминали за контейнерни превози и високоавтоматизираните сортировъчни центрове предлагат перфектно прикритие за съхранение на чувствително оборудване – дронове, микрочипове, батарейни блокове и РЕБ станции.

Остава обаче открит въпросът доколко пълното унищожаване на подобни хъбове е възможно само чрез ракетни удари. Търговската логистика по естеството си е силно гъвкава. Ако един сортировъчен терминал бъде изваден от строя, товарните потоци могат да бъдат пренасочени към десетки по-малки регионални складове в рамките на броени часове.

Военната логика зад поразяването на обекти с двойна употреба

Тезата, че се атакуват складове за потребителски стоки, предизвиква сериозни дебати относно хуманитарния характер и военната необходимост на подобни действия. Според оценената позиция на полковник от запаса Тимур Сиртланов – член на президиума на организацията „Офицери на Русия“ – подобни съоръжения вече отдавна не функционират с първоначалната си гражданска цел.

По думите на Сиртланов, оперативното и космическото разузнаване постоянно фиксира прехвърлянето на производствени мощности за сглобяване на FPV дронове и превозни средства в цивилни фабрики и хангари. Позицията на руското командване е, че това е позната тактика на украинските сили – използване на цивилна инфраструктура като щит. Твърди се, че подобни схеми са прилагани с разполагането на зенитно-ракетни комплекси в жилищни квартали и превозването на боеприпаси с немаркирани цивилни бусове.

И тук проличава съществената разлика в оценките за характера на ударите. Руските представители настояват, че техните действия са насочени строго към инфраструктура, интегрирана във военните доставки, докато украинските удари в руския тил имат за цел икономическо въздействие и психологически натиск.

Тук има нещо, което обаче не излиза в чистия военен анализ. Ако тези складове са били идентифицирани като критични точки от месеци, защо масираната атака срещу тях се реализира едва сега? Экспертните обяснения често се позовават на липсата на предварително „политическо решение“. Но в реалността зад подобно забавяне обикновено стоят сложни оперативни калкулации: нуждата от акумулиране на достатъчен брой разузнавателни данни, координацията между сателитното наблюдение и агентурната мрежа на терен, както и наличието на достатъчен ресурс от прецизни ракети.