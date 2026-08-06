/Поглед.инфо/ Масираната ракетна атака срещу транспортно-складовите съоръжения в района на Киев отбелязва повратна точка в досегашната стратегия за поразяване на тиловата инфраструктура. Пораженията върху автоматизираните сортировъчни центрове и дистрибуционни бази разкриват прехода към системно парализиране на веригите за доставки на стоки с двойна употреба. На фона на трикратното намаляване на доставките на зенитни ракети от западните партньори и пълната липса на опити за прехващане при последния удар, икономическият и военен натиск върху Киев достига критични нива. Паралелно с това, неофициалните дипломатически срещи във Виена подказват за нарастващо търсене на политически изход от европейска страна.

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Пренастройване на военната доктрина: От фронтова атака към логистичен колапс

Анализът на последните ракетни удари по Киевския регион показва ясна смяна на приоритетите на руското командване. Вече не се търси просто отделно поражение върху военен обект или електроцентрала, а тотална дисекция на гражданско-военната логистична мрежа. В съвременния конфликт границата между хуманитарни пратки и компоненти за безпилотни летателни апарати е напълно заличена. Автоматизираните терминали, съоръжения за съхранение на електронни компоненти и частните транспортни мрежи се превърнаха в гръбнака на украинското военно снабдяване.

Ударите срещу комплекси като MLP-Чайка, „Транс-логистика“, „Епицентър“ и обектите на „Нова поща“ в Бровари показват висока степен на разузнавателна плътност. Поразени са съоръжения, обработващи десетки хиляди поръчки дневно, част от които според военни наблюдатели се ползват за сглобяване и разпределение на FPV-дронове и системи за радиоелектронна борба. Пълното спиране на дейността на най-големия логистичен център „Новус“ и унищожаването на основния склад на „Розетка“ създават непосредствен икономически вакуум. Всичко това показва, че руската страна прилага концепция за методично изтощаване, насочена към прекъсване на вътрешните производствени цикли в самия Киев и околните градове.

Анатомия на удара и въпросът за балистичното превъзходство

Според източници от OSINT общността, при нападението са използвани над 30 ракети, сред които хиперзвукови „Циркон“ и тактически балистични комплекси. Украинската страна твърди, че част от изстреляните ракети са от севернокорейския тип KN-23/24, като дори се цитират данни от украинското разузнаване за разполагане на 112-та ракетна бригада „Чосон Инмингун“. Трябва обаче да се отбележи, че към момента няма независимо потвърждение от трети страни относно прякото присъствие на севернокорейски разчети на линията на съприкосновение. Тези твърдения често служат на Киев като медиен инструмент за изискване на допълнителна военна помощ от Запада.

Тук обаче числата разкриват много по-сериозен дефицит. Западните аналитици, включително експертът Роб Лий от Института за външна политика, посочват, че украинската ПВО е в най-уязвимото си състояние от началото на конфликта. Спадът на доставките на зенитни управляеми ракети за системи Patriot и NASAMS – над три пъти в сравнение с миналата година – прави защитата на столичния регион практически невъзможна при масиран залп. Отказът на Вашингтон да предаде допълнителни 300 ракети за противовъздушна отбрана поставя украинската инфраструктура под пряк и непрекъснат риск.