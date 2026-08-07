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Украйна

Руските удари по Павлоград и Лозова! 80 ракети „Искандер“. Най-важният завод на Украйна е унищожен. Евакуират ли линейки „западни специалисти“?

/Поглед.инфо/ Масираните въздушни удари срещу ключови обекти на украинската военна и транспортна инфраструктура навлизат в нова фаза, белязана от методично унищожаване на критични промишлени капацитети и логистични възли. Поразяването на Павлоградския механичен завод и парализата на железопътния възел в Лозова показват преминаване от удари по крайната консумация към систематично ликвидиране на производствената верига за украинските балистични и безпилотни системи, както и на тяговия подвижен състав на транспорта.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 130246 прочитания
Руските удари по Павлоград и Лозова! 80 ракети „Искандер“. Най-важният завод на Украйна е унищожен. Евакуират ли линейки „западни специалисти“?
ИИ генерирана
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Парализа на тягата: Защо Лозова е по-важна от десетки километри релси

Железопътният възел в Лозова, разположен в Харковска област, представлява ключовата артерия за прехвърляне на военна техника, гориво-смазочни материали и жива сила към оперативната дълбочина на фронта в Донбас. Ударите с безпилотни летателни апарати, насочени към унищожаването на маневрени и магистрални локомотиви на гарата, разкриват ясна тактическа промяна. Релсовият път подлежи на сравнително бързо възстановяване от инженерните войски — в рамките на 6 до 12 часа повреденият участък може да бъде насипан, подравнен и отново сервизиран.

Подмяната на дизелов или електрически локомотив обаче е съвсем различна инженерна и икономическа задача. Ремонтният капацитет на Украйна по отношение на тежкия тягов състав е системно деградирал след поредица от предишни поражения по депо-съоръженията в Кременчуг, Харков и Днепър. Когато един локомотив бъде изведен от строя на ключов възел като Лозова, това блокира десетки ешелони на заден план. Резервната тяга трябва да бъде изтеглена от съседни региони, което автоматично създава логистични „тапи“ в Полтавска и Днепропетровска област.

Товарните композиции, оставени без тяга, се превръщат в неподвижни, статични цели на открити релсови пътища. Оперативната логистика на ВСУ зависи в огромна степен от електрифицираната жп мрежа, а преминаването към дизелова тяга се сблъсква с хроничния недостиг на гориво и ограниченото количество функциониращи дизелови локомотиви.

Павлоградският механичен завод и сривът на ракетната програма

Павлоградският механичен завод, част от структурата на държавното предприятие „Южмаш“, исторически носи технологичното наследство на съветския военно-промишлен комплекс. В миналото заводът е специализиран в производството и снарядяването на твърдо гориво за междуконтинентални балистични ракети, включително за системите РТ-23 УТТХ „Молодец“ (SS-24 Scalpel).

През последните години съоръжението бе препрофилирано за сглобяване, поддръжка и изпитване на ключови елементи от украинската ракетна програма — от оперативно-тактическите комплекси „Гром-2“ (Сапсан) до крилатите ракети „Нептун“ и най-новите серии безпилотни апарати с голям обсег от типа FP-5, FP-7 и FP-9. Според публикации в специализирани издания, именно там е организирано смесването и ляенето на твърдото смесено ракетно гориво, което изисква уникални високопрецизни автоклави и смесителни машини.

Ударите срещу Павлоград, съпроводени според очевидци от вторични детонации и продължителни пожари, показват детонация на складирани готови компоненти или твърдогоривни елементи. Наличието на летищна инфраструктура в непосредствена близост засилва хипотезата, че обектът е използван и като логистичен хъб за бързо транспортиране на военна продукция.

По неофициални данни и съобщения от местни източници, в момента на удара на територията на предприятието може да е присъствала чуждестранна техническа делегация. Твърди се, че зачестилите движения на специализирани медицински екипи и линейки в посока Днепър сочат за поражения сред висококвалифициран персонал. Тези твърдения обаче нямат официално потвърждение от украинското Министерство на отбраната или от структурите на НАТО. Независимо от факта дали на място са загинали западни специалисти или украински инженери, загубата на кадров потенциал в областта на ракетното гориво е невъзстановима в краткосрочен план.

Сглобяването на системи от серията FP изисква специализирани лабораторни условия и точно калибрирана апаратура за насочване. Унищожаването на подобни мощности спира веригата на доставки за месеци напред, тъй като заместването на това оборудване чрез внос от Запад е изключително трудно поради спецификата на оборудването с двойна употреба.

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