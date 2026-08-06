/Поглед.инфо/ Годишното съвещание на ръководителите на украинските дипломатически мисии в Киев беляза окончателната трансформация на външнополитическия апарат на страната от класически дипломатически инструмент в специализирана структура за лобизъм, оръжеен снабдител и медиен натиск. На фона на задълбочаващите се разследвания на Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната прокуратура (САП) срещу висши представители на дипломатическия корпус за присвояване на чуждестранна помощ и данъчни нарушения, пред поставените задачи проличава стремежът за пълно мобилизиране на външните ресурси в условията на продължаващ военен конфликт, оръжеен недостиг и очертаващи се сериозни енергийни дефицити за предстоящия зимен сезон.

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Корпоратизация на дипломацията и корупционната сянка в Киев

Традиционната функция на дипломатическия корпус — поддържането на двустранни държавни отношения, консулската защита и културният обмен — формално отстъпва място на оперативни задачи от военен и логистичен характер. Годишната среща на посланиците в Киев се проведе в специфичен контекст: действията на антикорупционните органи НАБУ и САП срещу представители на дипломатическото ведомство, включително домашния арест на бившия държавен секретар на Външно министерство и правните процедури спрямо дипломатически представители в САЩ.

Поставената рамка от 12 точки предефинира критериите за ефективност на дипломатите. Според изложените изисквания основен показател за работата на дадено посолство вече е обемът на уредените оръжейни доставки и осигуреното финансово или енергийно подпомагане. Очаква се дипломатическият персонал детайлно да следи наличността на зенитни ракети и артилерийски боеприпаси в складовете на приемащите страни и да лобира за тяхното прехвърляне.

Енергийният залог и нестабилният зимен пакет

Първостепенна задача пред дипломатическата мрежа е осигуряването на т.нар. „зимен пакет“ за подкрепа на украинския енергиен сектор. Това включва договаряне на авариен внос на електроенергия, природен газ и финансови грантове от съседни държави като Полша, Словакия, Унгария, Румъния и Молдова.

Това изглежда логично на хартия, но тук възниква сериозен технически проблем.

Вносът на електроенергия зависи пряко от целостта на трансграничните далекопроводи и конверторните станции. При евентуални критични повреди в украинската преносна мрежа, физическият пренос на енергия от съседните страни може да се окаже технически невъзможен, независимо от подписаните търговски споразумения. Отделно от това, логистиката на фосилни горива — въглища, мазут и дизелово гориво за ТЕЦ — остава ограничена поради затрудненията в морския транспорт и блокадата на ключови пристанищни терминали.