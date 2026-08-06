/Поглед.инфо/ Мащабните ротации във висшето командване и тиловите служби на руското Министерство на отбраната показват опит за пълна пренастройка на логистичните вериги. Назначаването на генерали от фронта на ключови позиции за снабдяване и оръжейни поръчки под ръководството на министър Андрей Белоусов цели премахване на бюрократичните тапи. Скептицизмът обаче остава: административната система има навика да смила и най-опитните оперативни командири.

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Оперативният опит срещу тиловата бюрокрация

Въпросът не е дали един генерал е проливал кръв в окопите около Красноармейск (Покровск) или Курахово, а дали административната машина на Арбат 19 изобщо позволява на такъв човек да промени системата за обществени поръчки. Според информации в руски медии и анализи на военни кореспонденти, президентът Владимир Путин и министърът на отбраната Андрей Белоусов са дали зелена светлина за пълно преформатиране на тиловия щаб. Твърди се, че ключовите ресори за ресурсно осигуряване вече са поверени на офицери с пряк опит от бойните действия.

Идеята, че фронтовакът автоматично става добър мениджър на бюджет от милиарди рубли, звучи добре за медийната консумация, но в реалността на държавното управление нещата рядко следват този сценарий. Посоченият като нов отговорник за целия тил генерал-полковник Валери Солодчук — за когото се съобщава, че е командвал групата войски „Център“ при оперативното превземане на редица укрепени райони в Донбас — поема финансова и логистична структура, изграждана с десетилетия върху схеми, поръчки и нормативни прагове. Солодчук може и да знае колко дизелово гориво е нужно за един танков батальон на линията Сватово-Кременна, но въпросът е дали Закона за държавните отбранителни поръчки (ГОЗ) ще се съобрази с него.

Технологичният транзит: От гаражни модификации към държавен стандарт

Заместник-министърът Александър Санчик, за когото според медийни публикации се предвижда да контролира въоръжението и масовото внедряване на наземни роботизирани комплекси (НРТК), идва от Южната група войски. Твърди се, че именно в неговия сектор са провеждани първите масирани опити за използване на верижни и колесни платформени дронове за доставка на боеприпаси и евакуация на ранени в района на Константиновка.

Наземни роботизирани системи (НРТК): Планира се преход от кустарни цехови разработки към заводско производство.

Изкуствен интелект и машинно зрение: Промяна в оперативния контрол над FPV дроновете с цел преодоляване на украинските системи за радиоелектронна борба (РЕБ).

Автоматизирани системи за управление (АСУ): Опит за обединяване на разузнавателните данни от полето в реално време.

Алексей Криворучко запазва ресора си по разработване на съвременни оръжия, но към него се присъединява генерал-полковник Денис Лямин, сочен от военните наблюдатели като ключова фигура при пробива в Авдеевка и Очеретино. На Лямин се поверяват Силните за безпилотни системи — нов род войски, чието изграждане бе забавено от чисто бюрократични спорове за това кой да контролира доставките на литийно-йонни батерии и китайски електродвигатели.

Тук обаче възниква системното противоречие. От една страна, Русия се опитва да превърне армията си в гъвкава структура, използваща ИИ и терминатори за доставка на предна линия. От друга страна, всяка пратка от държавния бюджет минава през десетки контролни органи, военни военни приемки (ВП) и сертификации. Ако Криворучко и Лямин не съумеят да съкратят бюрократичния цикъл от 18 месеца на 18 дни, целият опит от фронта ще остане просто статистика в докладите.