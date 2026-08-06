Обратният процес: Защо китайските учени се завръщат в Пекин и изоставят "американската мечта"

/Поглед.инфо/ Десетилетният модел, при който най-талантливите китайски кадри изграждаха технологичната мощ на САЩ, се руши под натиска на визови ограничения, академични разследвания и геополитическо съперничество. Докато Вашингтон третира чуждестранните изследователи като потенциална заплаха за националната сигурност, Пекин инвестира милиарди в научна инфраструктура и изкупува обратно своите мозъци. Данните за спад на студентските визи през 2025 г. показват дълбока промяна в глобалното разпределение на знанията.

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Реалността зад студентските визи: Сигурност срещу икономически загуби

През първата половина на 2025 г. американският Държавен департамент отчита значителен спад в броя на издадените студентски визи за граждани на Китай и Индия. По данни от доклад на базирания във Вашингтон Център за имиграционни изследвания (CIS), тази стъпка се определя официално от администрацията като мярка за защита на националната сигурност и възможност за американските кандидати.

Зад тази административна формула обаче стои пряк финансов удар върху академичния сектор. Обучението на чуждестранни студенти генерира близо 55 милиарда долара годишно в икономиката на САЩ и поддържа около 400 000 работни места. Според финансови оценки, само спадът в записванията през последната година е довел до преки загуби от 1,1 милиарда долара и съкращаването на 23 000 позиции в университетските градчета.

Вашингтон фундаментално промени парадигмата: доскоро всеки чуждестранен инженер или физик се разглеждаше като бъдещ американски актив, а днес върху всеки китайски изследовател в STEM дисциплините (наука, технологии, инженерство и математика) пада съмнение за индустриален шпионаж.

Срещата в Пекин: Сблъсък на два жизнени стандарта

Показателен епизод, описан от хонконгски публицист, илюстрира социалния и финансов обрат, настъпил през последните две десетилетия. Преди четвърт век елитните възпитаници по физика и химия от университетите „Цинхуа“ и „Фудан“ масово заминават за САЩ с покани за докторантури. Според тогаваната логика най-способните напускат Страната на средата, за да реализират т.нар. „американска мечта“.

Неотдавнашна неофициална среща в Пекин между заминалите и останалите техни колеги показва съвършено различна картина. Тези, които избраха американската академична кариера, са станали професори в университети като този в Рочестър или заемат инженерни позиции в компании от Fortune 500. В същото време колегите им, останали в Китай, разполагат с мащабни държавни бюджета за научни изследвания, персонал от десетки асистенти, високи възнаграждения и значителни материални възможности.

Това изглежда като субективно наблюдение, но статистиката на „South China Morning Post“ потвърждава тенденцията: расте броят на водещите учени от китайски произход, които напускат позициите си в американски институции, за да оглавят катедри в Пекин, Шанхай и Шънджън.