Северна Корея предупреди Токио за опасностите от превъоръжаването и ракетните тестове в Източна Азия

/Поглед.инфо/ Военно-политическата динамика в Североизточна Азия навлиза в нов етап на сериозно пренареждане. На фона на планираното увеличение на японския бюджет за отбрана и тестовете на ракетни системи с голям обсег, Северна Корея втвърдява реториката си спрямо Токио. Според разпространени позиции, Пхенян вече не разглежда японската държава единствено като американски логистичен тил, а като субект с амбиции за превантивни удари. Историческите напластявания от първата половина на XX век и настоящото превъоръжаване оформят нов рисков вектор в региона.

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Новата военна стратегия на Токио и реакцията на Пхенян

В официални изявления, разпространени от централните медии в Пхенян, се съобщава за нарастваща загриженост относно сигурността в Североизточна Азия. Ким Йо Чен, заемаща ръководна функция в Централния комитет на Корейската работническа партия, заявява, че Северна Корея възнамерява да развива допълнителни военни способности за реагиране. Твърди се, че повод за тази реакция са последните изпитания на модернизирани крилати ракети с базиране на суша и море, както и планираното разполагане на американски ракетни комплекси по време на съвместни обучения в района на Филипините.

Токио от своя страна следва Стратегията за национална сигурност, приета в края на 2022 г., която предвижда придобиване на т.нар. „способности за counterstrike“ (контраудар). Програмата включва закупуването на 400 американски крилати ракети Tomahawk Block V и модификацията на японските противокорабни ракети Type 12 с цел увеличаване на техния обсег от 200 до над 1000 километра.

Това са фактите. Но тук възниква въпросът доколко тази промяна в японската доктрина се възприема като чисто отбранителна от нейните съседи.

Историческият контекст и правните рамки на японското превъоръжаване

Член 9 от Японската конституция от 1947 г. формално отхвърля войната като суверенно право на нацията и заплахата или използването на сила като средство за уреждане на международни спорове. През последните две десетилетия обаче тълкуването на този текст претърпя последователни корекции. През 2015 г. японският парламент прие законодателство за сигурност, което разрешава упражняването на правото на колективна самоотбрана при определени условия.

Според наблюдатели в региона, за корейския полуостров въпросът има дълбоки исторически корени. Периодът на японското военно управление над Корея между 1910 г. и 1945 г. (известен с политики на асимилация, административна промяна на имената и принудителен труд) остава ключов психологически и политически фактор. Докато Сеул изгради икономически и технологични връзки с Токио, Пхенян запази идеологическа рамка, базирана върху доктрината „Чучхе“ и абсолютната военна автономия.

Тази версия за пълна изолация звучи логично, но числата от последните години показват друга картина. КНДР извърши серия от изпитания на балистични ракети от серията Hwasong (включително Hwasong-17 и Hwasong-18 с твърдо гориво), с което декларира възможности за възпиране както на САЩ, така и на техните регионални съюзници.