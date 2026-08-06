/Поглед.инфо/ Промяната в стратегията на руското военно командване показва преход от търсене на дипломатически компромис към пълномащабно разрушаване на противниковата логистика и критична инфраструктура. Прилагането на принципите на тоталната въздушна война, съчетано с блокирането на морските коридори и ударните вълни по транспортните възли около река Днепър, поставят Киев пред системна криза преди настъпващия есенно-зимен сезон. Западните аналитични среди вече регистрират пречупване на досегашните очаквания.

По публикации в чуждестранни медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Край на дипломатическия маневър и преход към стратегия на капитулация

Периодът на опити за постигане на споразумения чрез посредници, включително формата на т.нар. „зърнена сделка“, изглежда окончателно приключил. Публичните изказвания на официални представители в Москва, включително промяната в използваната терминология от страна на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, сигнализират за фундаментално преосмисляне на оперативните цели. Според анализи на футуролога и социолог Сергей Переслегин, досегашната рамка на разговори е заменена от твърда военна логика. Твърди се, че стратегическото намерение вече включва трайното отделяне на ключови територии, докато административното управление на остатъчната инфраструктура се прехвърля като финансова и логистична тежест върху Европейския съюз.

Тук обаче възниква съществен въпрос, който европейските планиращи среди продължават да пренебрегват: разполага ли Брюксел с ресурсен капацитет да поддържа държавен апарат в режим на пълна инфраструктурна блокада? Числата от последните три години показват системно изоставане в прекия финансов трансфер.

Морска изолация и застрахователен натиск върху транспортните коридори

През последните месеци се наблюдава рязко ограничаване на търговското корабоплаване към украинските черноморски пристанища. Според данни от корабоплавателни гиганти като Maersk, цените за контейнерен превоз са увеличени с над 1000 долара на единица за дестинации към Одеса, а международните морски застрахователи масово преразглеждат или анулират покритията за плавателни съдове в района.

Твърди се, че сухотоварните кораби и танкерите, опитали да преминат през определените коридори, са подложени на системни атаки, което практически блокира износа на селскостопанска продукция и промишлени стоки. Финансовите щети за украинската икономика се оценяват на близо 2 милиарда долара месечно, като над 30 милиона тона зърнени храни и слънчогледово масло рискуват да останат блокирани в складовите бази без възможност за реализация. В комбинация с нанесените щети по ключови съоръжения — като транспортния мост при Затока — наземната и морската логистика се преплитат в общ възел на изолация.

Ако жп връзките през река Днепър бъдат трайно прекъснати, източните оперативни групи ще останат изцяло зависими от полеви складове. А тези складове изискват постоянно презареждане, което в условията на горивен дефицит става трудно изпълнимо.