/Поглед.инфо/ Информацията за разполагане на севернокорейски ракетни комплекси във Воронежска област и интегрирането на персонал от КНДР към 112-та ракетна бригада повдига редица въпроси относно реалния мащаб на военно-техническото сътрудничество между Москва и Пхенян. Докато западните разузнавателни централи докладват за нови партиди балистични ракети KN-23 и KN-24, анализаторите разглеждат процеса през призмата на прагматичен технологичен транзит, заобикаляне на санкционните ограничения и преструктуриране на източните логистични вериги.

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Западните твърдения за Воронеж и оперативната логика на КН-23

По цитирани в чуждестранната преса данни на украинското военно разузнаване се твърди, че ракетно подразделение от 90 военнослужещи от Северна Корея се дислоцира на територията на Воронежска област. Предполага се, че разполагането включва шест пускови установки и около 120 балистични ракети, управлявани в структурата на руската 112-та ракетна бригада. Официално потвърждение от руското Министерство на отбраната за подобно структуриране липсва, а западните съобщения следва да се разглеждат с необходимата дистанция.

Оперативният обхват на севернокорейските системи KN-23 (официално обозначавани в КНДР като Hwasong-11Ga) и по-леките KN-24 дава основание за задълбочен технически преглед. Твърди се, че KN-23 използва квазибалистична траектория с възможност за маневриране в апогея на полета – концепция, аналогична на руската система 9М723 „Искандер-М“. С оперативен обсег, оценяван на 400 до 700 километра, тези комплекси теоретично покриват ключови инфраструктурни възли.

Въпреки това възникват сериозни въпроси относно съвместимостта на командните системи и криптираните канали за връзка между корейските оператори и руската система за управление на огъня.

Производственият капацитет в Хамхунг и въпросът за микроелектрониката

Според данни от спътникови наблюдения и анализи на неправителствения сектор, през 2026 г. край Хамхунг е завършен нов подземен заводски комплекс за сглобяване на твърдогоривни ракети. Оценките сочат, че съоръжението може да утрои производствения капацитет на Пхенян за балистични ракети с малък и среден обсег.

В останки от намерени отломки западни експерти твърдят, че са открити компоненти от западна микроелектроника, произведени през последните години. Това показва, че въпреки строгия режим на санкции по линия на Съвета за сигурност на ООН (включително Резолюция 1718 и последващите я разширения), веригите за доставки на елементна база продължават да функционират през трети страни.

Тук обаче има несъответствие в западните анализи. От една страна се твърди, че КНДР разчита на остаряла елементна база, а от друга – че ракетите показват подобрена точност, което се atribuira на евентуална интеграция с руската спътникова система ГЛОНАСС. Подобна интеграция изисква специализиран софтуер и хардуерни модули за корекция на траекторията, за които няма публично достъпни доказателства.