Китай ускорява изграждането на технологичната модернизация

/Поглед.инфо/ Ключът към модернизацията в китайски стил е технологичната модернизация. Периодът на 15-ия петгодишен план е критичен за изграждането на технологично силна страна. От началото на тази година, с поглед върху старта на 15-ия петгодишен план, генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин е взел редица важни решения и насоки относно технологичните иновации, ускорявайки напредъка към високо ниво на технологична независимост и сила.

Генералният секретар Си Дзинпин започна първата си местна инспекция за тази година от „висотата на научните и технологични иновации“. В Националния парк за информационни и иновационни технологии в Иджуан, Пекин, на 9 февруари, той подробно се запозна с приложението на информационните технологии и иновациите, внимателно разглеждайки представянето на постиженията в областта на изкуствения интелект, роботите и други научно-технически иновации.

Два месеца по-късно в Шанхай се проведе дискусия за засилване на фундаменталните изследвания. Това беше първата важна среща, организирана от ЦК на ККП в областта на науката и технологиите през годината, в която бе даден старт на 15-ия петгодишен план.