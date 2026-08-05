МВнР: Готови сме да продължим да предоставяме помощ на африканските страни в борбата им срещу пандемията от ебола

/Поглед.инфо/ На 1 август третата група медицински експерти от китайското правителство, които ще помогнат на Демократична република Конго в борбата ѝ срещу епидемията от ебола, пристигнаха в Киншаса, столицата на страната.

В коментар на това говорителят на Министерството на външните работи Лин Дзиен заяви на 4 август, че епидемията от ебола все още се разпространява и Китай е готов да продължи да предоставя подкрепа на африканските страни, доколкото е възможно.

Лин Дзиен каза, че третият експертен екип се състои от експерти по епидемиология, здравна карантина, клинично лечение и лабораторни тестове на патогени. Китай е готов да продължи да използва своите медицински професионални ресурси в Африка, за да предоставя постоянна подкрепа на африканските страни, доколкото е възможно, помагайки на Африка да преодолее трудностите си възможно най-скоро.