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Светът влиза в нова епоха! Проф. Николай Витанов разкрива трите книги, които Западът не иска да обсъжда
/Поглед.инфо/ В това специално издание разговарям с проф. Николай Витанов за три книги, които според него помагат да разберем най-важните процеси, променящи света. Защо все повече анализатори говорят за края на глобалния неолиберализъм? Какви уроци могат да се извлекат от китайския модел на развитие? Как функционират механизмите на държавните преврати според един от най-влиятелните американски геостратези? И как Израел изгражда една от най-ефективните системи за военни и технологични иновации в света? Разговаряме за книги, които не просто анализират геополитиката, а предлагат различен поглед към икономиката, държавата, сигурността и бъдещето на Европа. Един разговор за идеи, които предизвикват сериозен обществен дебат и поставят важни въпроси пред съвременната политика.
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