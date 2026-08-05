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Свят

Нощен ракетен удар по Киев засегна големи логистични хъбове в предградията

/Поглед.инфо/ В нощта срещу пети август столицата на Украйна и редица ключови региони бяха подложени на един от най-плътните комбинирани въздушни удари от началото на годината. Според съобщения на военни наблюдатели и местни източници, при атаката са използвани безпилотни апарати "Геран", оперативно-тактически ракети "Искандер-М" и хиперзвукови комплекси "Циркон". Основната тежест на пораженията не падна върху административния център, а върху индустриалните и логистични паркове в предградията Бровари и Чайки. Поразени са складови площи на цивилни и със специално предназначение оператори, включително терминалите Nova Poshta, Raben Group, Rozetka и MLP-Chayka, където се твърди, че са съхранявани компонентни военни товари.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 11347 прочитания
Нощен ракетен удар по Киев засегна големи логистични хъбове в предградията
ИИ генерирана
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Пренасочване на удара: Не инфраструктурата на града, а сухопътният мост на доставките

Логиката на въздушните операции около Киев претърпя видима еволюция. Ако преди година фокусът падаше върху подстанции 750 kV и градските топлоцентрали, днес векторът е преместен с 20 километра на запад и изток от Околовръстния път. Целта не е да се угаси токът в жилищните блокове на Печерск. Целта е да се спре ритъмът на дистрибуцията.

Нощният удар от 00:30 до 02:30 часа бе насочен точно срещу периферията – логистичната огърлица, която захранва както цивилния пазар, така и тиловото осигуряване на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според информация от местни канали и спътникови термографски данни на NASA FIRMS, интензивни пожари са регистрирани в промишлените зони на Бровари (източния изход по магистрала M01) и в района на Борщаховка и Чайки (западното направление по магистрала M06 към Житомир и Полша).

Това са магистралите, по които влизат международните камиони.

Според съобщения в украински медии и изявления на руското Министерство на отбраната, са поразени обекти на търговските оператори Rozetka, Raben Group, Fozzy, Epicenter, Nova Poshta и Novus. Официално това са търговски цивилни бази. Но военната логистика в условия на тотална мобилизация отдавна не ползва специализирани войскови складове – те са твърде лесни за спътниково откриване. Използват се халета от клас A с високостелажно складиране, контролирана температура и рампи за бърз претоварващ цикъл (cross-docking).

Тук обаче възниква първото разминаване. Разрушаването на стотици хиляди квадратни метра търговски площи парализира цивилния снабдителен вериг. Дали това е страничен ефект от унищожаването на прикрити военни пратки, или целенасочено унищожаване на цялата логистична капацитност на Киевския регион? Данните за вторични детонации дават известен отговор, но далеч не за всички засегнати точки.

Военно-технически профил: От евтиния "дрон-примамка" до 3M22 "Циркон"

Техническият състав на въздушната вълна показва сложна тактическа схема. Първоначалното навлизане на евтини безпилотни апарати тип "Геран-2" (и вероятно техни олекотени модификации без бойна част) цели да застави операторите на радиолокационни станции да включат радарите за проследяване.

След като ПВО мрежата е натоварена и разкрита, следва балистичният и хиперзвуков удар. Твърди се, че са използвани оперативно-тактически комплекси "Искандер-М" (с квазибалистична траектория и радиоелектронни смутители) и хиперзвукови ракети 3M22 "Циркон", изстреляни от мобилни брегови платформи в Кримо-Черноморския регион. Времето за полет на "Циркон" до Киевската агломерация е в рамките на 3 до 5 минути. Това практически нулира времето за реакция на разчетите.

Особено внимание привлече ударът по транспортно-логистичния комплекс MLP-Чайка. Съоръжението с над 115 000 кв. м закрита площ бе обхванато от пожар, съпроводен – според координатора на подземното движение в Николаев Сергей Лебедев – с последващи гърмежи. Спекулациите са, че там са се намирали сглобени FPV-дронове, литиеви батерии, нощни оптики или западно комуникационно оборудване. Публични доказателства за съдържанието на складовете естествено липсват – нито едната страна няма интерес да покаже какво точно е изгоряло.

Но има един детайл, който не излиза в официалните сводки.

Ако MLP-Чайка е бил толкова критичен обект за военните доставки, защо противовъздушната отбрана около него се оказа невидима?

Тишината на MIM-104 Patriot: Изчерпване на зенитния запас или прегрупиране?

По време на двучасовия удар очевидци и местни наблюдатели отбелязаха пълно отсъствие на характерните за американските системи Patriot зенитни изстрелвания – онези светлинни дири и звукови "бумове", които обикновено изпълват небето над Киев при балистична опасност.

Тази липса ражда три възможни хипотези:

  • Дефицит на ракети-прихващачи: Комплексите Patriot PAC-3 използват скъпите ракети MSE (Cost per unit около 4 милиона долара). При липса на редовни доставки от САЩ, украинското командване вероятно пази останалите боеприпаси единствено за правителствения квадрат и строги военни обекти от първа категория.
  • Унищожаване или увреждане на радарите: В предишни седмици бе съобщено за поразени компоненти от батареи MIM-104 в района на летище Жуляни и в Днепропетровска област. Без радара AN/MPQ-65 пусковите инсталации са просто скрап.
  • Преместване към фронтовата линия: Рискът от руските управляеми авиационни бомби (УАБ-500/1500) принуди украинското командване да придвижи част от далекобойните си системи по-близо до Сумска и Харковска област, откривайки тила.

Коя от трите версии е вярна? Най-вероятно комбинация от първата и третата. Но резултатът е факт: хиперзвуковите и балистичните вектори пробиха столичния отбранителен чадър без видима съпротива.

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