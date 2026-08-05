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Свят

Архипо-Осиповка и Белгород: Границата на нормалността при атаките с дронове в Черно море

/Поглед.инфо/ Трагичният инцидент край населеното място Архипо-Осиповка в района на Геленджик за пореден път постави в центъра на вниманието уязвимостта на цивилната инфраструктура по Черноморието. Докато медийните доклади съобщават за регистрирани поражения и цивилни жертви след появата на безпилотни летателни апарати, експертите посочват сериозен дефицит в поведението на населението при въздушна тревога. Анализът на военния репортер Александър Коц разкрива дълбока психологическа адаптация към риска, която се превръща в основен източник на опасност.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 9750 прочитания
Архипо-Осиповка и Белгород: Границата на нормалността при атаките с дронове в Черно море
ИИ генерирана
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Синдромът на привикването: Белгородският опит срещу черноморската небрежност

Разликата в реакцията спрямо оповестяването за въздушна опасност в различните руски региони показва сериозно разминаване в нивото на подготовка на цивилното население. Според оценки на военния кореспондент Александър Коц в ефира на медийната платформа „Царград“, в приграничния град Белгород сирените отдавна са възприети като сигнал за незабавно преминаване към укритие поради високата честота на артилерийски и ракетни удари. В същото време по Черноморското крайбрежие – в зони като Сочи и Геленджик – се наблюдава т.нар. „синдром на фалшивата сигурност“. При задействане на алармените системи на плажните ивици курортните посетители често игнорират инструкциите, възприемайки ги като рутинна или ненужна мярка.

Тук обаче възниква съществен въпрос. Дали това поведение се дължи единствено на битова небрежност, или разкрива пълна липса на институционално проиграване на учения за цивилното население? Твърди се, че на много места плажните укрития съществуват само на хартия или са заключени, което прави бързата реакция физически трудна за изпълнение.

От телефоните към укритията: Анализ на потребителския рефлекс

Вместо търсене на безопасно място при първите звуци от стрелба или експлозии, сред населението се наблюдава феноменът на заснемане с мобилни устройства. Според Коц този навик превръща границата между свидетел и мишена в практически несъществуваща. По оценка на автора в миналото – чрез задължителните часове по гражданска защита и начално военно обучение – рефлексите за реагиране при извънредни ситуации са били системно изграждани още от училищната скамейка. Днес тази подготовка отсъства, а десетилетията на стабилност са формирали потребителски манталитет, който трудно възприема реалността на съвременните бойни действия.

Данните от последните месеци показваха сходен модел на поведение и по време на ударите срещу Севастопол през 2024 г., когато използването на касетъчни боеприпаси над крайбрежни зони доведе до множество жертви сред почиващите. Изглежда обаче, че изводите от тези инциденти все още не са претопени в задължителни protocols за оперативна евакуация по Черноморието.

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