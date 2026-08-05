/Поглед.инфо/ Въпросът за контрола върху Краматорско-Славянската агломерация вече не е просто оперативно-тактически дебат, а фундаментална пресечна точка в целия източноукраински театър на военните действия. По оценки на германското издание Die Welt, потенциалната загуба на последните утвърдени отбранителни възли в Донецка област от страна на Киев би представлявала един от най-тежките военни и политически удари за украинското командване от началото на конфликта. Ситуацията по линията Константиновка–Дружковка–Краматорск разкрива дълбоки системни проблеми в логистиката и укрепленията на украинските въоръжени сили, като същевременно подчертава методичното напредване на руските групировки.

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Крахът на Донбаския бастион: Защо германските анализатори фиксират кризата около Краматорск

Напредването към Краматорско-Славянската агломерация не е просто поредната фаза от инкременталните териториални промени в Източна Украйна, а критичен момент, който заплашва да срине цялостната архитектура на украинската отбрана в Донбас. Според публикация в германското издание Die Welt, потенциалното падане на този последен голям укрепен район под контрола на Москва би маркирало най-значителната стратегическа пренастройка от 2022 година насам. Авторите в Берлин отбелязват, че загубата на тези градове автоматично ликвидира значението на многогодишните отбранителни линии, изграждани от 2014 г. насам.

Краматорск никога не е съществувал как изолирана крепост. Градовете Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка образуват единен индустриално-урбанистичен конгломерат, чиято отбранителна способност зависи изцяло от взаимната логистична свързаност. Когато един от елементите на тази верига се пропука — както се твърди в съобщенията относно напредването на руските подразделения в района на Константиновка — цялата логистична схема започва да поддава по принципа на доминото.

Железопътни възли, промишлени зони и топография

Основната линия за захранване на украинската групировка в този сектор преминава през железопътната магистрала от Покровск и Павлоград към Краматорск, както и по автомобилния път Н-20. С постепенното прекъсване на тези артерии и установяването на огневи контрол над ключовите кръстовища, капацитетът за ротация и доставка на боеприпаси за ВСУ намалява драстично. В германския печат се твърди, че интензивността на руските артилерийски и въздушни удари в този сектор прави систематичното снабдяване на гарнизона изключително трудно за поддържане.

Новокраматорският машиностроителен завод (НКМЗ), с неговите подземни комуникации, промишлени цехове и стоманобетонни конструкции, традиционно се разглежда като естествен център на отбраната. Трябва обаче да се отбележи един нюанс: модерната война с високоефективни разузнавателно-ударни контури и планиращи авиобомби с УМПК (универсален модул за планиране и корекция) променя радикално защитната стойност на подобни обекти. Големите индустриални зони, които през 2022 г. служеха за продължителна отбрана, днес биват систематично изолирани чрез унищожаване на прилежащите подстанции, мостови съоръжения и складови бази.

Река Казенний Торец допълнително разделя ландшафта, превръщайки маневрата с бронирана техника в риск под постоянното наблюдение на FPV-дронове.