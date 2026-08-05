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Поглед към Китай

Данъчни облекчения водят до ръст на пазаруване от чужденци в Китай

/Поглед.инфо/ Броят на заявленията за възстановяване на данък при напускане на Китай през първата половина на годината е нараснал почти три пъти спрямо същия период на миналата година, показват официални данни. През този период през граничните пунктове на Шанхай са преминали 3,166 млн. чуждестранни посетители, което е увеличение от 22% на годишна база.

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Данъчни облекчения водят до ръст на пазаруване от чужденци в Китай
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Шанхайските митнически власти са обработили около 253 000 заявления за възстановяване на данък, а стойността на закупените стоки с право на данъчно възстановяване е достигнала 2,3 млрд. юана, което е ръст от 58%.

След 1 юли броят на плащанията, извършени от чуждестранни туристи чрез Alipay, се е увеличил с 59,2%, а стойността им със 72,9%. Среднодневният брой плащания чрез WeChat Pay е нараснал с над 55%. Наред с плащанията в брой и с банкови карти, туристите могат да получат възстановяване на данъка и чрез Alipay, WeChat Pay и приложението Nihao China, което прави процедурата по-бърза и стимулира потреблението на входящите туристи.

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