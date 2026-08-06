Дигитална експанзия и инфраструктурен канибализъм (България рискува да плати дигиталната трансформация на Европа с екологична катастрофа!)

/Поглед.инфо/ Глобалната надпревара за изкуствен интелект и безумната консумация на ресурси изтласкват технологичните гиганти към Източна Европа. Докато САЩ и Западна Европа налагат мораториуми заради воден стрес и претоварени мрежи, България се превръща в перфектната полигонна зона за ресурсна експлоатация. Под прикритието на „зелена трансформация“ и „високи технологии“, местни олигарси и чужди фондове унищожават плодородна земеделска земя, претоварват енергийната система и застрашават водните ресурси на страната, за да гарантират частни печалби на гърба на българския потребител.

Според МАЕ , глобалното потребление на електроенергия от центрове за данни вече достига около 485 TWh (тераватчаса) – или близо 1.5% от общото производство на електроенергия в света, което е еквивалентно на годишното потребление на държава като Германия.

Съединените щати концентрират близо 40% от световното потребление на енергия за дата центрове. До края на десетилетието те ще ангажират до 15% от общото електричество на страната. Но американската инфраструктура се оказва неспособна да поддържа разширяването на ИИ. Най-големият оператор на електроенергийна мрежа в Америка – PJM Interconnection (обхващащ 13 щата) – се намира на прага на системна криза . Това се дължи на бързо растящото потребление от ИИ и паралелно препъващото се производство на електроенергия, чиято цена непрекъснато се покачва.

Всеки голям дата център изисква до 5 милиона галона чиста вода дневно за охлаждане . Какво се случва, когато един град не може да осигури достатъчно вода? Центровете за данни (по-натътък ЦД) преминават към сухо охлаждане – метод, който консумира с 25–35 % повече електроенергия, като по този начин кризата се прехвърля от водоснабдителната система към електропреносната мрежа през лятото. Това е незабележимо прехвърляне на тежестта, което малцина забелязват. Междувременно Big Tech избягват отговорност, като поддържат данните си за потреблението на вода непрозрачни; отчитат годишното потребление в галони за целия си парк, а НЕ пиковото местно потребление.

Близо 60% от новите ИИ центрове в САЩ се изграждат в засегнати от суша щати (Аризона, Тексас, Юта), което предизвиква масови протести . Хората излизат с лозунги като " Ние преуспяваме благодарение на водата, а не на данните " )...

Общественото недоволство принуждава политическата система да реагира. В САЩ вече действат над 54 официални мораториума, блокиращи или забавящи проекти за дата центрове на обща стойност 64 милиарда долара.

В Европа недостигът на преносен капацитет разделя новите инвестиции в три основни европейски региона :

Южна Европа (Иберийският полуостров и Италия);

Скандинавските страни Финландия, Швеция, Норвегия;

Източна Европа и Балканите

Полша, Румъния и България действат като ключови „дигитални кръстопътища“ и се разглеждат като стратегически локации за поддържане на ниска латентност (забавяне на сигнала) между Западна Европа, Турция и Близкия изток.

Феноменът в България: ВЕИ бум, батерии и ИИ амбиции

В България се наблюдава бум на хибридни енергийни проекти, които са критично необходими за захранването на бъдещи ЦД. Това се не просто соларни паркове, а мащабни системи, комбиниращи ВЕИ със съхранение на енергия (като Проектът „Тенево“ в Южна България , който обединява 242 MWp фотоволтаична централа с батериен комплекс (BESS) от над 300 MW).

Електроенергийният системен оператор (по-нататък ЕСО) е залят от шокиращите 9000 MW заявки за присъединяване на нови ЦД. Шефът на ЕСО открито признава в медиите , че тези обеми са нереални и опасни за енергийната ни мрежа. За 3710 МВ дори има изготвени становища с условията за присъединяване към нея. Най-крупните намерения са в Пловдив – 2610 МВ, във Варна – 1650 МВ, в Бургас – 1360 МВ, и в София – 920 МВ, но такива има и за Монтана, Плевен, Русе, Горна Оряховица, Шумен, Стара Загора и в Софийска област.

Благодарение на финансирането по ПВУ – Плана за възстановяване и устойчивост (програмата RESTORE, подкрепена от близо 600 милиона евро финансиране от ЕС), България се превръща в регионален хъб за батерии . Големи играчи като Електрохолд изграждат огромни самостоятелни батерийни системи (напр. в Златица и Червен бряг по 150 MW).

С две думи, пазарът в България бързо еволюира към мащабни AI и мега-кампус проекти, най-важните сред които (към момента):

Европейската AI фабрика BRAIN++ (София Тех Парк) на стойност 90 милиона евро; Мегапроектът на Brinell Compute (Марица) - стратегически, тъй като цели да използва наличната тежка енергийна инфраструктура в енергийния комплекс „Марица Изток“; Проектът Kardesa (Черно море ) – над 100 милиона евро, финансиран основно от Vodafone и NEQSOL Holding. Включва подводния оптичен кабел Kardesa през Черно море, наземна станция в Ахелой и национална оптична гръбначна мрежа; Трансграничният дигитален хъб (Радомир – Ниш) : Проект за синхронизирани регионални центрове за данни между България (Радомир) и Сърбия (Ниш), който осигурява свързаност и дигитални услуги за бизнеса на Балканите; Инвестиции от Schwarz Digits: Дигиталното звено на германския ритейл гигант Schwarz Group (собственик на Lidl и Kaufland) за изграждане на мащабна инфраструктура за данни у нас.

Технологични решения за заобикаляне на мрежата

За да не чакат по 7-10 години за кабел от държавната мрежа, глобалните оператори внедряват стратегиите „Микрорешетки“ (Microgrids) и „Островен режим“: Изграждане на ЦД, които имат собствени газови турбини, водородни горивни клетки или ВЕИ паркове с батерии директно на място, функциониращи независимо от националната мрежа;

Договори за изкупуване на енергия (PPA - Power Purchase Agreements): Операторите сключват дългосрочни договори (обикновено между 5 и 15 години) директно с производители на зелена енергия, гарантирайки финансирането на нови ВЕИ централи. Те са финансовото лепило , което свързва бума на дата центровете с бума на ВЕИ в България. Освен че позволяват заобикаляне на екстремни колебания в цените, PPA са и двигател за банково финансиране: Подписаният PPA договор с голям технологичен клиент служи като гаранция за банковите институции и отключва милиони инвестиции в нови мощности.

И тъй като ЦД работи денонощно, а соларният парк произвежда само през деня, ВЕИ производителите са принудени да строят батерийни системи, за да могат да доставят енергията по договора и вечерта. В резултат към средата на годината в България вече има работещи индустриални батерийни мощности.

Софтуерно пренасочване на натоварването (Grid-aware computing): Големите технологични гиганти софтуерно преместват тежките изчисления (например обучение на ИИ модели) към региони, където в конкретния час има излишък на вятърна или соларна енергия в мрежата.

Реални примери в България (за заобикаляне на ограниченията в националната мрежа): мащабният проект за нова Фабрика за изкуствен интелект до Пловдив . Инвестиция на стойност 3 милиарда евро. Първата копка на мега-комплекса е планирана за есента.

Този ЦД се изгражда в комбинация със собствен фотоволтаичен парк и голям батериен капацитет. Целта е комплексът да произвежда и съхранява огромна част от нужната му енергия на място. Така инвеститорите драстично намаляват зависимостта си от бавните процедури по присъединяване към мрежата на ЕСО.

Стратегията „Директно до базовата мощност“ (АЕЦ Марица и Козлодуй): Проектът на немската компания Brinell Compute подготвя голям AI дата център в региона на Марица . Обектът ще заема площ от 2 000 акра (809 хектара) в индустриалната зона „Раковски“ , разположена северно от град Пловдив. Държавата подписа меморандум, за да помогне на инвеститора да се свърже директно към инфраструктурата на затварящите се въглищни централи, където преносните кабели и капацитетът вече съществуват.

Министерството на енергетиката вече работи по концепция АЕЦ „Козлодуй“ да се превърне в ИИ хъб . Компаниите искат да строят сървърите си буквално зад оградата на централата. Това им позволява да купуват чиста ядрена енергия „зад електромера“ (behind-the-meter), заобикаляйки изцяло преносната мрежа на страната.

Корпоративни Зелени PPA договори за сигурност: A1 България сключи соларен PPA договор с Renalfa, който захранва техния основен ЦД в София и регионалните им обекти. Yettel и CETIN: Yettel и инфраструктурната компания CETIN сключиха мащабен PPA договор за изкупуване на зелена енергия от 123 MW соларен парк на Електрохолд, за да подсигурят дигиталната си инфраструктура.

България се превръща в перфектна тестова площадка – инвеститорите виждат, че мрежата не може да смогне, и затова купуват земя, строят батерии и солари и се позиционират директно до големите централи.

Цената?!

Бумът на изкуствения интелект и ВЕИ инсталациите в България не е безплатен – той идва със сериозна екологична, ресурсна и социална цена:

1. Огромен брой соларни паркове се изграждат върху плодородна земя (категории от 3-та до 5-та), особено в Южна България (Тракийската низина). Това лишава селското стопанство от ценни площи и застрашава хранителната сигурност.

Законодателството в България позволява сравнително лесна промяна на статута на земеделска земя за енергийни нужди. Въпреки протестите на земеделските асоциации, икономическият натиск (цената на земята за ВЕИ е много по-висока от тази за земеделие) надделява.

Финалната фаза на мегапроектът край Пловдив напр. предвижда заемането на внушителните 2000 декара (800 хектара) земеделска и индустриална земя. На първия етап ще се строят сървърни халета върху 200 декара, а още 200 декара са заложени директно за собствени енергийни мощности (ВЕИ и батерии) на място. Държавните институции (РИОСВ, Басейнова дирекция, Министерството на икономиката) декларираха пълна административна подкрепа за бързо разширяване на индустриалната зона.

Критиците на проекта алармират , че заявената крайна мощност за този AI кампус е съпоставима с производството на цял един блок на АЕЦ „Козлодуй“. Инвеститорът все още не е разкрил детайли откъде точно ще дойде това огромно количество базова енергия вечер, когато слънцето залезе, нито как охладителните системи ще се справят с летните жеги в Пловдивското поле (над 40°C) без масивна консумация на вода.

2. Отклоняване на електроенергия (Енергиен канибализъм): Натискът ще падне върху битовите потребители: Ако мрежата се претовари или ако базовата енергия (от АЕЦ и ТЕЦ) се пренасочи приоритетно към високоплатени корпоративни клиенти (чрез PPA договори), това ще доведе до недостиг за бита.

Електропреносната мрежа е остаряла. Претоварването й от огромни локални консуматори и едновременното вливане на ВЕИ мощност може да доведе до локални аварии и режим на тока в определени региони, ако не се инвестира масирано в нови подстанции.

3. Водният дефицит: най-слабо обсъжданият, но най-опасният риск за България

ИИ сървърите генерират огромно количество топлина. Най-евтиният и масов начин за охлаждането им е чрез изпарителни водни кули. Както вече е посочено, средностатистическият ЦД консумира милиони литри вода на ден. Ако един мега-дата център бъде позициониран в регион с воден стрес (каквито са много райони в Централна и Североизточна България), той ще влезе в директна конкуренция за водния ресурс с местното население.

В случая с АЕЦ Козлодуй държавата рекламира проекта пред чуждите инвеститори с аргумента, че „река Дунав осигурява перфектен воден ресурс за охлаждане“. Но нивата Дунава редовно спадат до критични минимуми. Министерство на енергетиката е в постоянен авариен режим на координация, за да гарантира, че АЕЦ „Козлодуй“ изобщо има достатъчно вода , за да охлажда собствените си ядрени реактори. И докато е добре известно, че засушаването кара всяка държава нагоре по течението егоистично да задържа максимално количество вода в своите басейни, лишавайки долното течение (България и Румъния) от естествения приток на реката, както и че българският участък на Дунав е един от малкото без изградени хидровъзли и шлюзове, не е известно да съществува план за решение на тези проблеми – като този от 60-те години напр. – за два хидровъзела (при Никопол – Турну Мъгуреле и Силистра – Кълъраш), целящи именно да баражират реката, за да вдигнат нивото й....

Освен всичко, водата, използвана за охлаждане, често се третира с химикали срещу корозия и бактерии. Изхвърлянето на тази отпадъчна вода обратно в природата или в канализацията крие екологични рискове. Съществува въздушно охлаждане (което обаче е неефективно при летните жеги в България над 40 градуса) или "течно охлаждане" (Liquid cooling), което е изключително скъпо ...

Ресурсен колониализъм

Ирландия и Нидерландия бяха първите „жертви“ на дигиталната експанзия и първи осъзнаха, че цената е твърде висока. Държавата наложи мораториум около Дъблин до 2028 г. Нови центрове се разрешават само ако имат собствени електроцентрали извън мрежата и системи за съхранение.

В Нидерландия през 2022 г. правителството забрани изграждане на хипер-мащабни ЦД (над 70 MW) на национално ниво. Нидерландците се вдигнаха на протест, след като Meta (Facebook) се опита да построи гигантски комплекс, който щеше да консумира зелена енергия, достатъчна за половин милион домакинства, унищожавайки земеделски земи в провинция Фризия.

Все по-голям брой правителства, регулаторни органи и градове по света предприемат мерки за замразяване, ограничаване или забрана на изграждането на нови центрове за данни , Big Tech са притиснати и се насочват на Изток. За тях България е привлекателна не заради „умните ни хора“, а заради чисто прагматични и евтини фактори:

В Западна Европа е немислимо да се превърнат 2000 декара плодородна земя в соларен парк за частни сървъри. В България това става бързо и евтино.

Възможността да се закачат директно за АЕЦ „Козлодуй“ или да черпят милиони литри вода от Дунав и Марица им осигурява критичното за тях охлаждане на минимална цена; Екологичният контрол и ESG изискванията у нас все още се заобикалят много по-лесно, отколкото във Франкфурт или Амстердам.

Местните едри бизнесмени1 (енергийни олигарси, големи земевладелци и строителни босове) видяха в ИИ бума „златна мина“ и перфектен инструмент за легитимация: Превъртане на милиарди през ПВУ и ВЕИ; Построиха огромни соларни паркове с публични средства или евтини кредити. Когато пазарът се пресити и цената на тока по обяд падне до нула, те са заплашени от фалит, но корпоративните PPA договори с дата центровете им гарантират сигурни милиони за години напред.

Изкупуват евтина земеделска земя, сменят статута й чрез лобиране в общините, уреждат разрешителни за строеж и след това препродават готовите проекти на чуждите фондове с брутални маржове на печалба.

Всичко това се случва с благословията на държавата, която подписва меморандуми на конвейер, за да отчете „чуждестранни инвестиции“...

Българският бизнес не просто лобира, а води изключително агресивна, организирана и институционална кампания срещу всякакви опити за ограничаване или регулиране на ВЕИ и ЦД у нас, чрез мощни браншови организации като Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) и Българската фотоволтаична асоциация (БФА). Аргументът е, че забраните са „ретроградни“, „популистки“ и ще „прокудят милиарди чуждестранни инвестиции“ от България към Румъния и Гърция.

Чрез силно лобиране в Министерството на земеделието и парламентарните комисии, в момента масово се заобикалят рестрикциите; купуват се пасища и мери (които се водят по-ниска категория земя, но са критични за екосистемата) или се разделят големите проекти на по-малки (под 1 MW), за които процедурите са символични.

Но най-големият лобистки сблъсък в момента се води в ЕСО. Заради хилядите мегавати заявени мощност за нови ЦД и ВЕИ, Операторът изиска законова промяна – да може да отказва присъединяване на спекулативни проекти и да дава приоритет само на тези, които са стратегически за страната. Но зеленото и технологично лоби блокира предложението с аргумента, че пазарът трябва да бъде напълно свободен и ЕСО е длъжен да разширява мрежата за сметка на държавата, за да присъедини всеки, който е подал документи първи.

По този начин вместо държавата да подбере кои проекти са полезни и кои вредни, в момента важи правилото „който изпревари“. Това позволява на местните акули да „запазват“ капацитет в мрежата, който след това препродават на глобалните ИИ компании.

Най-важната тема – тази за водата – е тема табу. Бизнес лобито в България по горе посочения американски модел прилага изпитана корпоративна стратегия – пълно мълчание и укриване на данни по въпроса за водната консумация.

Когато големите проекти (като този край Пловдив или плановете за ИИ хъб в Козлодуй) се представят пред обществото, бизнесът говори единствено за „зелени работни места“, „високи технологии“ и „въглеродна неутралност“.

Накратко, българският бизнес успешно налага наратива, че всеки, който иска регулации върху ВЕИ и дата центровете, е „против прогреса“ ... Този лозунг им позволява да пробиват законите, да изкупуват земи и да си подсигуряват достъп до ресурси.

Равносметката: Печалбите от изкуствения интелект и дигиталните услуги ще се генерират в Калифорния, Лондон или Франкфурт. Печалбите от продажбата на земя и ток ще отидат в джобовете на шепа местни бизнесмени. За България остават водни режими, унищожени земеделски земи и претоварена енергийна мрежа. Това е класическа схема, в която рискът и екологичните щети се социализират, а печалбите се приватизират.

Ако държавата не въведе строго райониране (забрана за ВЕИ върху плодородна земя, задължително затворени водни цикли без консумация на питейна вода и изискване за собствени батерии), България рискува да плати дигиталната трансформация на Европа с екологична катастрофа!