ПП АБВ поиска от четири институции информация за полетите и обслужването на чужди военни самолети у нас

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков и областният координатор на партията за Ямбол Здравко Златаров дадоха пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Ямбол.

Основен акцент беше решението за разполагане на самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Според Румен Петков опитите то да бъде представяно като задължение, произтичащо от Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната със САЩ от 2006 г. или от членството на България в НАТО, са несъстоятелни.

„Използването на българска територия, военни съоръжения или логистична инфраструктура в подкрепа на военни действия представлява участие. Българският национален интерес изисква мир, диалог и недопускане страната ни да бъде въвлечена в чужда война“, заяви Румен Петков.

Той подчерта, че тревогата сред жителите и кметовете в Ямболска област е основателна и заслужава ясни, навременни и конкретни отговори от държавните институции. Петков оцени положително реакцията на министъра на отбраната, който е посетил региона и е разговарял с представители на местната власт и гражданите.

В същото време председателят на АБВ посочи, че в публичното пространство продължава да се разпространява информация за кацания, излитания и обслужване на тежки чуждестранни военни самолети на летища във Варна, Бургас и София, без правителството да предоставя достатъчно официална информация.

В тази връзка ПП АБВ е внесла четири заявления по Закона за достъп до обществена информация. С тях партията изисква данни за периода от 3 юли до 3 август относно осъществени полети, кацания, престой и обслужване на чуждестранни военни самолети на територията на България.

Заявленията са изпратени до Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. Поискани са всички некласифицирани документи, регистри и електронни данни, а при наличие на защитена информация – предоставяне на частичен достъп със заличаване на чувствителните данни.

„Когато институциите мълчат, мястото на официалната информация се заема от слухове и спекулации. Държавата е длъжна незабавно да предоставя всичко, което не представлява класифицирана информация, за да не се управлява общественото мнение чрез страх и непроверени твърдения“, подчерта Петков.

Той отправи остра критика и към действията на министъра на външните работи, като заяви, че в условията на международна криза България има нужда от ясна, последователна и предвидима дипломация. Според него съобщенията на Министерството на външните работи за проведените разговори с иранската страна не дават достатъчно информация за позицията и реакцията на Техеран.

„В тази изключително напрегната ситуация България трябва да бъде предвидима държава с авторитет, готова да разговаря и да участва в намирането на мирни решения“, заяви председателят на АБВ.

Румен Петков припомни и проведената среща с посланика на Ислямска република Иран в България, на която са били обсъдени възможностите за развитие на двустранните отношения. Специален акцент е бил поставен върху предстоящото отбелязване на 130 години от установяването на дипломатически отношения между България и Иран.

Според АБВ годишнината трябва да се превърне във възможност двете страни да покажат значението на мирното сътрудничество, взаимното уважение и културния и научния обмен.

„България и Иран имат дългогодишни отношения и общ интерес те да се развиват в мирна перспектива. Това е пътят, от който се нуждаят и българското, и иранското общество“, подчерта Румен Петков.