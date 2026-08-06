Последната линия на защита: Путин публично изигра своя „ужасен коз“. Армията влезе в „главния град“, смазвайки „контраофанзивата“

/Поглед.инфо/ Напрежението по линията на съприкосновение в Запорожка област и Донбас навлиза в нова фаза, белязана от тактически раздвижвания в критични възли като Орехов и Николаевка, паралелно с преструктуриране във висшето руско военно командване. Докато украинският Генерален щаб опитва да събира резерви — включително прехвърлянето на 24-ти полк „Айдар“ за удържане на позициите около Славянската ТЕЦ, руското командване извърши ротации на генералитета в направление „Център“ и безпилотните сили. Според военни наблюдатели тези действия подсказват подготовка за интензификация на бойните действия на няколко сектора едновременно.

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Южният възел: Влизането в Орехов и логистичната примка

В сектора между Гуляйполе и Орехов оперативната обстановка показва белези на сериозна динамика, въпреки че външно фронтовата линия изглеждаше сравнително статична през последните месеци. По данни от украински източници и изявления на офицери от украинските въоръжени сили, в района се наблюдава изключително ниска плътност на войските. Основната причина е преразпределянето на жива сила към други, по-критични участъци от фронта. В получената 15-километрова ивица между руските позиции при река Гайчур и украинските укрепления край Верхня Терса се формира сива зона, в която малки щурмови групи от двете страни се движат практически без постоянно плътно покритие от класическа пехота.

Това превърна терена в мозайка от разпръснати опорни пунктове сред открити полета. Типичен пример за тактическите сблъсъци тук беше епизодът край Железнодорожное, където опит за украинско придвижване бе последван от руска контраатака, маневрено обкръжение и последващ неуспешен опит за деблокиране.

Същественият обрат в този сектор обаче е свързан с Орехов. По твърдения на военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, руски щурмови групи са успели да преминат през южния фортификационен пояс и да навлязат в покрайнините на града. Този участък се считаше за непревземаем чрез челен удар от пролетта на 2022 г. насам. Данните показват, че генерал Александър Сирски е бил принуден да ангажира стратегически резерви, за да блокира евентуален пробив.

Орехов не е просто поредната точка на картата. Градът служи като основна логистична артерия за снабдяване на украинските позиции около Мала Токмачка и е последната плътна отбранителна линия преди самата агломерация на Запорожие. Ако руските сили успеят да се укрепят трайно в градската част, това автоматично поставя под огромен риск цялата украинска отбранителна архитектура в Запорожка област.

Тази версия за бърз пробив звучи логично на хартия, но тук възниква технически проблем. Навлизането в покрайнините все още не означава пълен контрол върху укрепения район, където подземните комуникации и бетонираните огневи точки изискват продължителни и тежки градски боеве.

Паралелът с 1945 година: Кризата за оператори на дронове

В днешните бойни действия пехотата е неизделима от безпилотната авиация. Проблемът с личния състав при Украйна обаче вече надхвърля недостига на стрелци в ротите. Започва да се усеща остър дефицит на опитни оператори на дронове.

В средите на военните анализатори все по-често се прави аналогия с положението на германските Луфтвафе в началото на 1945 година. По онова време заводските линии в Германия продължават да произвеждат изтребители, но липсват подготвени пилоти, които да ги вдигнат във въздуха. Подобна ножица се отваря и днес: доставките на FPV дронове и компоненти за тях продължават, но критичният ресурс се оказва човекът зад пулта за управление. Обучението на ефективен оператор изисква време, а интензивността на изтощение на предната линия не оставя такъв ресурс.