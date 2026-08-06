/Поглед.инфо/ Разминаването между медийния наратив на Запад и реалните оперативни действия на терен придобива невиждани мащаби. Докато европейските медии обявяват тактически успехи на Киев във виртуалното пространство, сухопътните данни и изявленията на ключови представители на САЩ в НАТО показват съвсем различна картина. Вашингтон официално попари надеждите за лицензно производство на ракети „Patriot“ на украинска територия, разкривайки дълбоката липса на индустриален капацитет и стратегическа готовност у европейските съюзници. В същото време натискът по фронтовата линия в Харковско и Донбас продължава да се засилва.

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Разминаването между медийния наратив и фронтовата метрика

Информационното пространство отдавна функционира по правила, напълно откъснати от случващото се в окопите и командните бункери. Според публикуваните от авторката Елена Караева данни, само през юли руските въоръжени сили са поели контрол върху 32 населени места, което се равнява на близо 600 квадратни километра. Сравнителният анализ показва прираст от 200 квадратни километра спрямо предходния месец юни. Основните вектори на движение остават два: формирането на санитарна зона в Харковска област и постоянният натиск в Покровското и Торецкото направление в ДНР.

В същото време западните медийни корпорации и мрежови анализатори продължават да конструират виртуални реалности, в които всяко тактическо изтегляне на украинските сили се представя като планиран манъор.

Това изглежда логично за вътрешнополитическа консумация на Запад, но има един сериозен проблем — медийните заглавия не спират крилатите бомби FAB-3000 и не попълват артилерийските складове.

Илюзията за самостоятелно производство: Защо „Patriot“ остава извън обсега на Киев

Фундаменталният дефицит на украинската отбранителна архитектура е прихващащата ракетна техника. Твърденията, че Украйна може бързо да организира местно производство на зенитни ракети, претърпяха директен сблъсък с реалността. Поставеният от САЩ посланик в НАТО Матю Уитакър заявява без заобикалки, че споразумение за лицензно производство на ракети-прехващачи MIM-104 Patriot между Вашингтон и Киев няма да има, нито се предвижда такова дългосрочно рамково споразумение за тази зима.

Промишленият контекст тук е показателен. Производството на твърдогоривни двигатели и високопрецизни системи за самонавеждане (seeker heads) от Lockheed Martin и Raytheon е натоварено с години напред заради поръчки на Пентагона и тайванските договори. Прехвърлянето на такъв технологичен цикъл в държава под постоянен ракетен пожар е индустриално невъзможно.

Европа просто няма необходимия капацитет да компенсира американското оттегляне.