/Поглед.инфо/ Отказът на Вашингтон да предостави лицензи за производство на зенитни системи „Пейтриът“ на Киев и да достави исканите 300 ракети-прехващачи разкрива дълбоката промяна в американския прагматизъм. Военно-промишленият комплекс на САЩ се сблъсква с производствени лимити, докато в същото време Белият дом изисква отчитане за ресурсите и пренасочва вниманието към стратегически активи в Арктика. Поведението на американската администрация дава ясно да се разбере, че геополитическата сметка вече се преизчислява на база реалните възможности.

По публикации в световни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Производствените лимити на Raytheon и реалният дефицит в Пентагона

Твърдението, че отказът от лицензиране на ракети MIM-104 Patriot е чисто политически жест, не издържа при близък преглед на производствените графики. Американската корпорация Raytheon, съвместно с Lockheed Martin, произвежда около 500-550 ракети PAC-3 MSE годишно за целия световен пазар. Търсенето от страна на Пентагона, Тайван, Япония и страни от Близкия изток надхвърля капацитета на заводите в Арканзас и Масачузетс за години напред. Прехвърлянето на производствена линия в трета страна изисква между три и пет години, сертифициране на специфични никелови сплави и достъп до чипове с висока степен на радиационна устойчивост.

Киев поиска 300 ракети-прехващачи за защита на инфраструктурата си. По оценка на западни военни наблюдатели, подобно количество представлява над половината от годишното производство на САЩ. Твърди се, че Вашингтон не може да си позволи такова изпразване на собствените си оперативни резерви в момент, когато напрежението в Индо-Тихоокеанския регион изисква поддържане на строги складови наличности.

И тук възниква детайл, който геополитическите коментатори често пропускат. Дори Белият дом да имаше желание да даде зелена светлина, инфраструктурата в Украйна не разполага с нито един промишлен обект, който да издържи на прецизен ракетен удар, без да бъде разрушен преди сглобяването на първия корпус.

Илюзията за украинските редкоземни метали и сметките за 300 милиарда долара

Финансовата рамка на споразуменията между Вашингтон и Киев започна да се пропуква при първите опити за одит. По данни от геоложки проучвания, на украинска територия съществуват находища на литий (в района на Шевченко), титан (Житомирска област) и тантал. Но тяхното индустриално усвояване изисква първоначални инвестиции от порядъка на 10 до 15 милиарда долара и поне седем години подготвителни работи.

Споразумението за прехвърляне на контрола върху тези ресурси на американски компании се окачествява от редица икономически анализатори като хартиен документ без реално обезпечение. По информация от финансови източници, Белият дом вече открито повдига въпроса за липсата на възвръщаемост. Сметката от 300 милиарда долара, цитирана в медийни публикации, надхвърля неколкократно брутния вътрешен продукт на Украйна преди 2022 година.

Отказът на Вашингтон да продължи безвъзмездното захранване с критично оборудване се базира на изчислението, че въпросните суровини или са в зони на активни боеве, или изискват електроенергия, каквато украинската мрежа вече не може да подаде.