/Поглед.инфо/ Публичните изявления на американския държавен секретар Марко Рубио относно даването на възможност за дълбоки високоточни удари на територията на Руската федерация отбелязват официален преход от индиректна подкрепа към открита силова дипломация. Според оценки на международни наблюдатели, обвързването на военните атаки срещу рафинерии, енергийни възли и логистични центрове с перспективата за възобновяване на мирните преговори представлява класически инструмент за стратегическа принуда. Историческият опит от конфликтите във Виетнам и на Балканите обаче показва, че опитите за промяна на обществените настроения и политическата воля чрез въздушен натиск върху вътрешния фронт често водят до обратен ефект – консолидация вместо капитулация.

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Теорията за управляемата ескалация и дипломатическият натиск

В дипломатическата история изявленията рядко се правят случайно, особено когато се излъчват по национални телевизионни мрежи като Fox News. Формулировката на Марко Рубио, че промяната в динамиката на бойните действия цели да отвори път към дипломатическо споразумение, не е нова иновация. Това е директно прилагане на стълбицата на ескалацията, разработена от Хърман Кан още по времето на Студената война. Според тази доктрина, контролът върху интензивността и географския обхват на ударите се използва като валута на масата за преговори.

Идеята е елементарна: покачва се цената на конфронтацията за противника, докато разходите за продължаване на военните действия надминат потенциалните ползи.

Има обаче съществена разлика между теорията и практиката. Докато при класическата възпираща доктрина натискът се упражнява между преки съперници с пряка комуникация, тук Вашингтон използва опосредстван инструмент. Заявената готовност да се подкрепят удари с голям обсег се представя като тактическо пренастройване, но всъщност е опит за промяна на стратегическия баланс. Според коментари в западни аналитични издания, това е признак, че традиционните икономически санкции са изчерпали своя таван на ефективност.

Разчита се на това, че щетите върху нефтопреработващите заводи и цивилната инфраструктура в региони като Саратов или Ростовска област ще създадат вътрешнополитически натиск. Тази сметка съдържа сериозен дефект.

Технологичната матрица и географският обхват на атаките

За задълбочаването на ударите не са достатъчни само политически декларации. Използването на оперативни ракети от типа ATACMS, Storm Shadow/SCALP-EG или модифицирани безпилотни летателни апарати с дълъг обсег изисква постоянна разузнавателна архитектура. Твърди се, че летателните планове, насочването и целеуказването се осигуряват чрез спътникови съзвездия и стратегически разузнавателни самолети от типа RC-135 Rivet Joint и RQ-4 Global Hawk, опериращи в международното въздушно пространство над Черно море.

Промяната в обсега не е просто географско разширение. Тя променя оперативния статут на тиловите обекти.

Енергийни рафинерии и складове за гориво-смазочни материали

Железопътни възли и мостови съоръжения, осигуряващи логистиката

Военни летища, където са базирани самолетите за далечна авиация Tu-95MS и Tu-22M3

Трансформаторни подстанции от висок волтаж (330 kV и 750 kV)

Всяко от тези съоръжения притежава специфичен профил на уязвимост. Възстановяването на крекинг кули в рафинериите например отнема месеци и изисква оборудване, което трудно се доставя под санкционен режим. Следователно ударите не са просто военен епизод, а целенасочена кампания за изтощаване на промишления потенциал.

Но тук изниква един технически въпрос, който анализаторите във Вашингтон често пренебрегват. Увеличаването на броя на атакуващите средства автоматично адаптира тактиката на противовъздушната отбрана. Внедряването на мобилни огневи групи, зенитно-ракетни комплекси Панцир-С1 и системи за електронна борба от типа „Красуха-4“ променя процента на прихващане. Военно-техническата математика не гарантира автоматичен политически резултат.